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İşte IFA 2018'de tanıtılan en iyi akıllı telefonlar (Yerli telefon da görücüye çıktı)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek IFA 2018 fuarında pek çok yeni cihaz görücüye çıktı.

Fuarda tanıtlan en iyi akıllı telefon modellerini ve kullanıcılarına sundukları özellikleri sizler için derledik.

En iyi akıllı telefon modelleri

1 / 25

Vestel Venüs Z30

Vestel Venüs Z30
6.18 inç
2 / 25

Vestel Venüs Z30

Vestel Venüs Z30
64 GB depolama
3 / 25

Vestel Venüs Z30

Vestel Venüs Z30
4GB RAM
4 / 25

Vestel Venüs Z30

Vestel Venüs Z30
3 bin 300 mAh batarya
5 / 25

Vestel Venüs Z30

Vestel Venüs Z30
16 MP kamera
6 / 25

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
6 inç ekran
7 / 25

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
64 GB depolama
8 / 25

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
4 GB RAM
9 / 25

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
3 bin 300 mAh batarya
10 / 25

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3
19 MP kamera
11 / 25

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
6.3 inç ekran
12 / 25

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
64 GB depolama
13 / 25

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
4 GB RAM
14 / 25

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
3 bin 750 mAh batarya
15 / 25

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20 Lite
20 MP kamera
16 / 25

Honor Play

Honor Play
6.3 inç ekran
17 / 25

Honor Play

Honor Play
64 GB RAM
18 / 25

Honor Play

Honor Play
4 GB RAM
19 / 25

Honor Play

Honor Play
3 bin 750 mAh batarya
20 / 25

Honor Play

Honor Play
16 MP kamera
21 / 25

LG G7 One

LG G7 One
6.1 inç ekran
22 / 25

LG G7 One

LG G7 One
32 GB depolama
23 / 25

LG G7 One

LG G7 One
4 GB RAM
24 / 25

LG G7 One

LG G7 One
3 bin mAh batarya
25 / 25

LG G7 One

LG G7 One
16 MP kamera
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Anahtar Kelimeler:
IFA 2018 Berlin en iyi telefonlar

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