İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.