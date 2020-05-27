İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Türkiye genelinde kısıtlamaya genel itibarıyla uyulurken, İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Öte yandan hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıklandı... İşte il il kcoronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı
İSTANBUL: 2180 VEFAT
İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 2180 kişi hayatını kaybetti.
İZMİR: 264 VEFAT
İzmir'de koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.
KOCAELİ: 235 VEFAT
Kocaeli'de koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.
BURSA: 160 VEFAT
Bursa'da koronavirüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti.
ANTALYA: 14 VEFAT
Antalya'da koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.
ADANA: 45 VEFAT
Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti.
MERSİN: 25 VEFAT
Mersin'de koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.
HATAY: 11 VEFAT
Hatay'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ: 8 VEFAT
Kahramanmaraş'ta COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
OSMANİYE: 5 VEFAT
Osmaniye'de COVID-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
ISPARTA: 8 VEFAT
Isparta'da COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
BURDUR: 2 VEFAT
Burdur'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
NİĞDE: 6 VEFAT
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
KAYSERİ: 30 VEFAT
Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.
SİVAS: 11 VEFAT
Sivas'ta COVID-19 salgını nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR: 5 VEFAT
Nevşehir'de COVID-19 salgını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
YOZGAT: 3 VEFAT
Yozgat'ta koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
KONYA: 20 VEFAT
Konya'da koronavirüs salgını nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.
ZONGULDAK: 59 VEFAT
Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.
KARABÜK: 9 VEFAT
Karabük'te koronavirüs salgını nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
BARTIN: 4 VEFAT
Bartın'da COVID-19 salgını nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
DÜZCE: 9 VEFAT
Düzce'de COVID-19 salgını nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
SAMSUN: 40 VEFAT
Samsun'da COVID-19 salgını nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.
ORDU: 22 VEFAT
Ordu'da COVID-19 salgını nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.
SİNOP: 15 VEFAT
Sinop'ta COVID-19 salgını nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.
TOKAT: 15 VEFAT
Tokat'ta koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.
AMASYA: 9 VEFAT
Amasya'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
SAKARYA: 9 VEFAT
Sakarya'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
ÇORUM: 9 VEFAT
Çorum'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.
TRABZON: 19 VEFAT
Trabzon'da koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.
RİZE: 10 VEFAT
Rize'de COVID-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
ARTVİN: 5 VEFAT
Artvin'de koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
GÜMÜŞHANE: 5 VEFAT
Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
GİRESUN: 22 VEFAT
Giresun'da koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.
BAYBURT: 12 VEFAT
Bayburt'ta koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.
GAZİANTEP: 18 VEFAT
Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.
KİLİS: 1 VEFAT
Kilis'te COVID-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
ADIYAMAN: 13 VEFAT
Adıyaman'da COVID-19 nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA: 15 VEFAT
Şanlıurfa'da COVID-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR: 7 VEFAT
Diyarbakır'da COVID-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
MALATYA: 17 VEFAT
Malatya'da COVID-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.
MUŞ: 7 VEFAT
Muş'ta COVID-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
VAN: 10 VEFAT
Van'da COVID-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.
HAKKARİ: 1 VEFAT
Hakkari'de koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
BİTLİS: 3 VEFAT
Bitlis'te koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
BİNGÖL: 3 VEFAT
Bingöl'de koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
ELAZIĞ: 4 VEFAT
Elazığ'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
ERZURUM: 11 VEFAT
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
ERZİNCAN: 2 VEFAT
Erzincan'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
KARS: 6 VEFAT
Kars'ta koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
AĞRI: 0 VEFAT
Ağrı'da koronavirüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmedi.
IĞDIR: 0 VEFAT
Iğdır'da koronavirüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmedi.