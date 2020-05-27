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İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde vefat edenlerin sayısı her hafta düzenli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada covid-19 nedeniyle 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Hangi ilde kaç kişi vefat etti sorusu ise gizli tutulmuştu. İl il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ilk kez açıklandı. İşte ortaya çıkan rakamlar...

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Türkiye genelinde kısıtlamaya genel itibarıyla uyulurken, İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Öte yandan hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber'de açıklandı... İşte il il kcoronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı

İSTANBUL: 2180 VEFAT

İSTANBUL: 2180 VEFAT
İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 2180 kişi hayatını kaybetti.

İZMİR: 264 VEFAT

İZMİR: 264 VEFAT
İzmir'de koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti.

KOCAELİ: 235 VEFAT

KOCAELİ: 235 VEFAT
Kocaeli'de koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.

BURSA: 160 VEFAT

BURSA: 160 VEFAT
Bursa'da koronavirüs nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA: 14 VEFAT

ANTALYA: 14 VEFAT
Antalya'da koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

ADANA: 45 VEFAT

ADANA: 45 VEFAT
Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti.

MERSİN: 25 VEFAT

MERSİN: 25 VEFAT
Mersin'de koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

HATAY: 11 VEFAT

HATAY: 11 VEFAT
Hatay'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ: 8 VEFAT

KAHRAMANMARAŞ: 8 VEFAT
Kahramanmaraş'ta COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

OSMANİYE: 5 VEFAT

OSMANİYE: 5 VEFAT
Osmaniye'de COVID-19 nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

ISPARTA: 8 VEFAT

ISPARTA: 8 VEFAT
Isparta'da COVID-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

BURDUR: 2 VEFAT

BURDUR: 2 VEFAT
Burdur'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

NİĞDE: 6 VEFAT

NİĞDE: 6 VEFAT
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ: 30 VEFAT

KAYSERİ: 30 VEFAT
Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.

SİVAS: 11 VEFAT

SİVAS: 11 VEFAT
Sivas'ta COVID-19 salgını nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR: 5 VEFAT

NEVŞEHİR: 5 VEFAT
Nevşehir'de COVID-19 salgını nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

YOZGAT: 3 VEFAT

YOZGAT: 3 VEFAT
Yozgat'ta koronavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

KONYA: 20 VEFAT

KONYA: 20 VEFAT
Konya'da koronavirüs salgını nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK: 59 VEFAT

ZONGULDAK: 59 VEFAT
Zonguldak'ta koronavirüs salgını nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

KARABÜK: 9 VEFAT

KARABÜK: 9 VEFAT
Karabük'te koronavirüs salgını nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

BARTIN: 4 VEFAT

BARTIN: 4 VEFAT
Bartın'da COVID-19 salgını nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE: 9 VEFAT

DÜZCE: 9 VEFAT
Düzce'de COVID-19 salgını nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

SAMSUN: 40 VEFAT

SAMSUN: 40 VEFAT
Samsun'da COVID-19 salgını nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

ORDU: 22 VEFAT

ORDU: 22 VEFAT
Ordu'da COVID-19 salgını nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

SİNOP: 15 VEFAT

SİNOP: 15 VEFAT
Sinop'ta COVID-19 salgını nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

TOKAT: 15 VEFAT

TOKAT: 15 VEFAT
Tokat'ta koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

AMASYA: 9 VEFAT

AMASYA: 9 VEFAT
Amasya'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

SAKARYA: 9 VEFAT

SAKARYA: 9 VEFAT
Sakarya'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

ÇORUM: 9 VEFAT

ÇORUM: 9 VEFAT
Çorum'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.

TRABZON: 19 VEFAT

TRABZON: 19 VEFAT
Trabzon'da koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

RİZE: 10 VEFAT

RİZE: 10 VEFAT
Rize'de COVID-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

ARTVİN: 5 VEFAT

ARTVİN: 5 VEFAT
Artvin'de koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE: 5 VEFAT

GÜMÜŞHANE: 5 VEFAT
Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

GİRESUN: 22 VEFAT

GİRESUN: 22 VEFAT
Giresun'da koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

BAYBURT: 12 VEFAT

BAYBURT: 12 VEFAT
Bayburt'ta koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP: 18 VEFAT

GAZİANTEP: 18 VEFAT
Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

KİLİS: 1 VEFAT

KİLİS: 1 VEFAT
Kilis'te COVID-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN: 13 VEFAT

ADIYAMAN: 13 VEFAT
Adıyaman'da COVID-19 nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA: 15 VEFAT

ŞANLIURFA: 15 VEFAT
Şanlıurfa'da COVID-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR: 7 VEFAT

DİYARBAKIR: 7 VEFAT
Diyarbakır'da COVID-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

MALATYA: 17 VEFAT

MALATYA: 17 VEFAT
Malatya'da COVID-19 nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

MUŞ: 7 VEFAT

MUŞ: 7 VEFAT
Muş'ta COVID-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

VAN: 10 VEFAT

VAN: 10 VEFAT
Van'da COVID-19 nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

HAKKARİ: 1 VEFAT

HAKKARİ: 1 VEFAT
Hakkari'de koronavirüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

BİTLİS: 3 VEFAT

BİTLİS: 3 VEFAT
Bitlis'te koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

BİNGÖL: 3 VEFAT

BİNGÖL: 3 VEFAT
Bingöl'de koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ELAZIĞ: 4 VEFAT

ELAZIĞ: 4 VEFAT
Elazığ'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

ERZURUM: 11 VEFAT

ERZURUM: 11 VEFAT
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN: 2 VEFAT

ERZİNCAN: 2 VEFAT
Erzincan'da koronavirüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

KARS: 6 VEFAT

KARS: 6 VEFAT
Kars'ta koronavirüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI: 0 VEFAT

AĞRI: 0 VEFAT
Ağrı'da koronavirüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmedi.

IĞDIR: 0 VEFAT

IĞDIR: 0 VEFAT
Iğdır'da koronavirüs nedeniyle kimse hayatını kaybetmedi.

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