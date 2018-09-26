Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli, en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis...
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
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Erzincan
Toplam yaş ortalaması: 79,2
Erkek yaş ortalaması:76,1
Kadın yaş ortalaması: 82,5
Artvin
Toplam yaş ortalaması: 79,3
Erkek yaş ortalaması: 76,3
Kadın yaş ortalaması: 82,6
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Batman
Toplam yaş ortalaması:79,3
Erkek yaş ortalaması:76,1
Kadın yaş ortalaması:82,3
Ordu
Toplam yaş ortalaması:79,3
Erkek yaş ortalaması:76,2
Kadın yaş ortalaması:82,6
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Antalya
Toplam yaş ortalaması: 79,3
Erkek yaş ortalaması: 76,7
Kadın yaş ortalaması: 82,1
Ankara
Toplam yaş ortalaması: 79,4
Erkek yaş ortalaması: 76,7
Kadın yaş ortalaması: 81,9
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Adıyaman
Toplam yaş ortalaması: 79,7
Erkek yaş ortalaması: 77,3
Kadın yaş ortalaması: 82,1
Giresun
Toplam yaş ortalaması: 79,7
Erkek yaş ortalaması:76,3
Kadın yaş ortalaması: 83,1
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Mardin
Toplam yaş ortalaması:79,8
Erkek yaş ortalaması:76,9
Kadın yaş ortalaması: 82,7
Gümüşhane
Toplam yaş ortalaması: 79,8
Erkek yaş ortalaması:76,3
Kadın yaş ortalaması: 83,5
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Trabzon
Toplam yaş ortalaması:80,0
Erkek yaş ortalaması:76,5
Kadın yaş ortalaması:83,4
Muğla
Toplam yaş ortalaması:80,3
Erkek yaş ortalaması:77,6
Kadın yaş ortalaması: 83,2
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Tunceli
Toplam yaş ortalaması:80,7
Erkek yaş ortalaması:77,4
Kadın yaş ortalaması:84,2
Türkiye geneli
Toplam yaş ortalaması: 78,0
Erkek yaş ortalaması:75,3
Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kilis
Toplam yaş ortalaması:76,1
Erkek yaş ortalaması:72,9
Kadın yaş ortalaması:79,5
Ağrı
Toplam yaş ortalaması: 76,8
Erkek yaş ortalaması: 74,2
Kadın yaş ortalaması: 79,3
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Kütahya
Toplam yaş ortalaması:76,8
Erkek yaş ortalaması:74,5
Kadın yaş ortalaması: 79,1
Ardahan
Toplam yaş ortalaması:76,9
Erkek yaş ortalaması:74,2
Kadın yaş ortalaması:79,9
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Gaziantep
Toplam yaş ortalaması: 76,9
Erkek yaş ortalaması:74,3
Kadın yaş ortalaması: 79,5
Van
Toplam yaş ortalaması:77,0
Erkek yaş ortalaması:74,4
Kadın yaş ortalaması:79,5
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Manisa
Toplam yaş ortalaması:77,1
Erkek yaş ortalaması:74,4
Kadın yaş ortalaması: 79,9
Hakkari
Toplam yaş ortalaması: 77,1
Erkek yaş ortalaması:74,1
Kadın yaş ortalaması: 80,0
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Afyonkarahisar
Toplam yaş ortalaması: 77,1
Erkek yaş ortalaması: 74,5
Kadın yaş ortalaması: 79,6
Kars
Toplam yaş ortalaması:77,3
Erkek yaş ortalaması:75,1
Kadın yaş ortalaması: 79,7
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Erzurum
Toplam yaş ortalaması: 77,3
Erkek yaş ortalaması:74,9
Kadın yaş ortalaması: 79,7
Kastamonu
Toplam yaş ortalaması:77,4
Erkek yaş ortalaması:74,5
Kadın yaş ortalaması: 80,3
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Edirne
Toplam yaş ortalaması:77,4
Erkek yaş ortalaması: 74,2
Kadın yaş ortalaması: 80,7
Balıkesir
Toplam yaş ortalaması: 77,5
Erkek yaş ortalaması: 74,7
Kadın yaş ortalaması: 80,5
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Adana
Toplam yaş ortalaması: 77,5
Erkek yaş ortalaması: 74,7
Kadın yaş ortalaması: 80,4
Muş
Toplam yaş ortalaması:77,5
Erkek yaş ortalaması:74,7
Kadın yaş ortalaması: 80,1
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Yozgat
Toplam yaş ortalaması:77,5
Erkek yaş ortalaması:74,7
Kadın yaş ortalaması:80,3
Düzce
Toplam yaş ortalaması:77,5
Erkek yaş ortalaması:74,5
Kadın yaş ortalaması:80,7
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Tokat
Toplam yaş ortalaması:77,5
Erkek yaş ortalaması:74,9
Kadın yaş ortalaması:80,2
Sakarya
Toplam yaş ortalaması:77,5
Erkek yaş ortalaması:74,8
Kadın yaş ortalaması:80,3
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Niğde
Toplam yaş ortalaması:77,6
Erkek yaş ortalaması:74,7
Kadın yaş ortalaması: 80,6
Tekirdağ
Toplam yaş ortalaması:77,6
Erkek yaş ortalaması:74,9
Kadın yaş ortalaması:80,4
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Şırnak
Toplam yaş ortalaması:77,6
Erkek yaş ortalaması:73,4
Kadın yaş ortalaması:81,8
Bursa
Toplam yaş ortalaması:77,7
Erkek yaş ortalaması:75,0
Kadın yaş ortalaması: 80,4
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Kırklareli
Toplam yaş ortalaması:77,7
Erkek yaş ortalaması:74,6
Kadın yaş ortalaması: 81,0
Şanlıurfa
Toplam yaş ortalaması:77,7
Erkek yaş ortalaması:74,6
Kadın yaş ortalaması:80,7
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Bilecik
Toplam yaş ortalaması: 77,8
Erkek yaş ortalaması: 75,0
Kadın yaş ortalaması: 80,8
Nevşehir
Toplam yaş ortalaması:77,8
Erkek yaş ortalaması:75,5
Kadın yaş ortalaması: 80,2
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Zonguldak
Toplam yaş ortalaması:77,8
Erkek yaş ortalaması:75,1
Kadın yaş ortalaması:80,5
Kırıkkale
Toplam yaş ortalaması:77,8
Erkek yaş ortalaması:74,9
Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kayseri
Toplam yaş ortalaması:77,9
Erkek yaş ortalaması:75,3
Kadın yaş ortalaması: 80,4
Hatay
Toplam yaş ortalaması: 77,9
Erkek yaş ortalaması:75,7
Kadın yaş ortalaması: 80,2
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Bartın
Toplam yaş ortalaması:77,9
Erkek yaş ortalaması:75,6
Kadın yaş ortalaması:80,2
Sivas
Toplam yaş ortalaması:78,0
Erkek yaş ortalaması:75,4
Kadın yaş ortalaması:80,6
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Çanakkale
Toplam yaş ortalaması:78,0
Erkek yaş ortalaması: 75,1
Kadın yaş ortalaması: 81,0
Çankırı
Toplam yaş ortalaması: 78,0
Erkek yaş ortalaması: 75,4
Kadın yaş ortalaması: 80,8
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Eskişehir
Toplam yaş ortalaması: 78,0
Erkek yaş ortalaması:75,2
Kadın yaş ortalaması: 80,8
Osmaniye
Toplam yaş ortalaması:78,0
Erkek yaş ortalaması:75,3
Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kocaeli
Toplam yaş ortalaması:78,1
Erkek yaş ortalaması:75,7
Kadın yaş ortalaması: 80,5
Uşak
Toplam yaş ortalaması:78,1
Erkek yaş ortalaması:75,9
Kadın yaş ortalaması:80,3
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Samsun
Toplam yaş ortalaması:78,1
Erkek yaş ortalaması:75,0
Kadın yaş ortalaması:81,2
Denizli
Toplam yaş ortalaması: 78,2
Erkek yaş ortalaması:75,3
Kadın yaş ortalaması: 81,1
29 / 41
Mersin
Toplam yaş ortalaması:78,2
Erkek yaş ortalaması:75,5
Kadın yaş ortalaması: 81,1
Konya
Toplam yaş ortalaması:78,3
Erkek yaş ortalaması:75,8
Kadın yaş ortalaması: 80,9
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Aksaray
Toplam yaş ortalaması:78,3
Erkek yaş ortalaması:75,7
Kadın yaş ortalaması:80,9
Siirt
Toplam yaş ortalaması:78,4
Erkek yaş ortalaması:75,2
Kadın yaş ortalaması:81,4
31 / 41
Sinop
Toplam yaş ortalaması:78,4
Erkek yaş ortalaması:75,3
Kadın yaş ortalaması:81,7
Bitlis
Toplam yaş ortalaması: 78,4
Erkek yaş ortalaması: 75,6
Kadın yaş ortalaması: 81,1
32 / 41
Karabük
Toplam yaş ortalaması:78,4
Erkek yaş ortalaması:75,4
Kadın yaş ortalaması:81,6
Amasya
Toplam yaş ortalaması: 78,5
Erkek yaş ortalaması: 75,7
Kadın yaş ortalaması: 81,3
33 / 41
Aydın
Toplam yaş ortalaması: 78,5
Erkek yaş ortalaması: 75,5
Kadın yaş ortalaması: 81,8
Kırşehir
Toplam yaş ortalaması:78,5
Erkek yaş ortalaması:75,4
Kadın yaş ortalaması: 81,4
34 / 41
Elazığ
Toplam yaş ortalaması: 78,6
Erkek yaş ortalaması: 75,9
Kadın yaş ortalaması: 81,3
İzmir
Toplam yaş ortalaması:78,6
Erkek yaş ortalaması:75,8
Kadın yaş ortalaması: 81,6
35 / 41
Çorum
Toplam yaş ortalaması: 78,6
Erkek yaş ortalaması: 75,9
Kadın yaş ortalaması: 81,5
Yalova
Toplam yaş ortalaması:78,6
Erkek yaş ortalaması:75,9
Kadın yaş ortalaması:81,5
36 / 41
İstanbul
Toplam yaş ortalaması:78,7
Erkek yaş ortalaması:75,8
Kadın yaş ortalaması: 81,5
Isparta
Toplam yaş ortalaması:78,7
Erkek yaş ortalaması:76,1
Kadın yaş ortalaması: 81,3
37 / 41
Karaman
Toplam yaş ortalaması:78,7
Erkek yaş ortalaması:76,4
Kadın yaş ortalaması:81,1
Bingöl
Toplam yaş ortalaması: 78,8
Erkek yaş ortalaması: 76,0
Kadın yaş ortalaması: 81,8
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Iğdır
Toplam yaş ortalaması:78,8
Erkek yaş ortalaması:75,8
Kadın yaş ortalaması:82,0
Diyarbakır
Toplam yaş ortalaması: 78,9
Erkek yaş ortalaması: 75,7
Kadın yaş ortalaması: 82,0
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Rize
Toplam yaş ortalaması:79,0
Erkek yaş ortalaması:74,8
Kadın yaş ortalaması:83,2
Malatya
Toplam yaş ortalaması:79,0
Erkek yaş ortalaması:76,0
Kadın yaş ortalaması: 82,1
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Bayburt
Toplam yaş ortalaması:79,1
Erkek yaş ortalaması:76,3
Kadın yaş ortalaması:82,2
Bolu
Toplam yaş ortalaması: 79,2
Erkek yaş ortalaması: 76,5
Kadın yaş ortalaması: 81,8
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Burdur
Toplam yaş ortalaması: 79,2
Erkek yaş ortalaması: 76,1
Kadın yaş ortalaması: 82,3
Kahramanmaraş
Toplam yaş ortalaması:79,2
Erkek yaş ortalaması:77,0
Kadın yaş ortalaması: 81,5
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