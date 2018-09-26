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İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 dönemi Hayat Tablolarını yayımladı. İşte tablolara göre Türkiye'nin hangi ilinde kadınlar ve erkekler kaç yaşına kadar yaşıyor ve ortalama yaşam süreleri ne kadar?

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli, en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis...

İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

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Erzincan Toplam yaş ortalaması: 79,2 Erkek yaş ortalaması:76,1 Kadın yaş ortalaması: 82,5 Artvin Toplam yaş ortalaması: 79,3 Erkek yaş ortalaması: 76,3 Kadın yaş ortalaması: 82,6
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Batman Toplam yaş ortalaması:79,3 Erkek yaş ortalaması:76,1 Kadın yaş ortalaması:82,3 Ordu Toplam yaş ortalaması:79,3 Erkek yaş ortalaması:76,2 Kadın yaş ortalaması:82,6
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Antalya Toplam yaş ortalaması: 79,3 Erkek yaş ortalaması: 76,7 Kadın yaş ortalaması: 82,1 Ankara Toplam yaş ortalaması: 79,4 Erkek yaş ortalaması: 76,7 Kadın yaş ortalaması: 81,9
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Adıyaman Toplam yaş ortalaması: 79,7 Erkek yaş ortalaması: 77,3 Kadın yaş ortalaması: 82,1 Giresun Toplam yaş ortalaması: 79,7 Erkek yaş ortalaması:76,3 Kadın yaş ortalaması: 83,1
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Mardin Toplam yaş ortalaması:79,8 Erkek yaş ortalaması:76,9 Kadın yaş ortalaması: 82,7 Gümüşhane Toplam yaş ortalaması: 79,8 Erkek yaş ortalaması:76,3 Kadın yaş ortalaması: 83,5
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Trabzon Toplam yaş ortalaması:80,0 Erkek yaş ortalaması:76,5 Kadın yaş ortalaması:83,4 Muğla Toplam yaş ortalaması:80,3 Erkek yaş ortalaması:77,6 Kadın yaş ortalaması: 83,2
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Tunceli Toplam yaş ortalaması:80,7 Erkek yaş ortalaması:77,4 Kadın yaş ortalaması:84,2 Türkiye geneli Toplam yaş ortalaması: 78,0 Erkek yaş ortalaması:75,3 Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kilis Toplam yaş ortalaması:76,1 Erkek yaş ortalaması:72,9 Kadın yaş ortalaması:79,5 Ağrı Toplam yaş ortalaması: 76,8 Erkek yaş ortalaması: 74,2 Kadın yaş ortalaması: 79,3
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Kütahya Toplam yaş ortalaması:76,8 Erkek yaş ortalaması:74,5 Kadın yaş ortalaması: 79,1 Ardahan Toplam yaş ortalaması:76,9 Erkek yaş ortalaması:74,2 Kadın yaş ortalaması:79,9
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Gaziantep Toplam yaş ortalaması: 76,9 Erkek yaş ortalaması:74,3 Kadın yaş ortalaması: 79,5 Van Toplam yaş ortalaması:77,0 Erkek yaş ortalaması:74,4 Kadın yaş ortalaması:79,5
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Manisa Toplam yaş ortalaması:77,1 Erkek yaş ortalaması:74,4 Kadın yaş ortalaması: 79,9 Hakkari Toplam yaş ortalaması: 77,1 Erkek yaş ortalaması:74,1 Kadın yaş ortalaması: 80,0
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Afyonkarahisar Toplam yaş ortalaması: 77,1 Erkek yaş ortalaması: 74,5 Kadın yaş ortalaması: 79,6 Kars Toplam yaş ortalaması:77,3 Erkek yaş ortalaması:75,1 Kadın yaş ortalaması: 79,7
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Erzurum Toplam yaş ortalaması: 77,3 Erkek yaş ortalaması:74,9 Kadın yaş ortalaması: 79,7 Kastamonu Toplam yaş ortalaması:77,4 Erkek yaş ortalaması:74,5 Kadın yaş ortalaması: 80,3
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Edirne Toplam yaş ortalaması:77,4 Erkek yaş ortalaması: 74,2 Kadın yaş ortalaması: 80,7 Balıkesir Toplam yaş ortalaması: 77,5 Erkek yaş ortalaması: 74,7 Kadın yaş ortalaması: 80,5
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Adana Toplam yaş ortalaması: 77,5 Erkek yaş ortalaması: 74,7 Kadın yaş ortalaması: 80,4 Muş Toplam yaş ortalaması:77,5 Erkek yaş ortalaması:74,7 Kadın yaş ortalaması: 80,1
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Yozgat Toplam yaş ortalaması:77,5 Erkek yaş ortalaması:74,7 Kadın yaş ortalaması:80,3 Düzce Toplam yaş ortalaması:77,5 Erkek yaş ortalaması:74,5 Kadın yaş ortalaması:80,7
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Tokat Toplam yaş ortalaması:77,5 Erkek yaş ortalaması:74,9 Kadın yaş ortalaması:80,2 Sakarya Toplam yaş ortalaması:77,5 Erkek yaş ortalaması:74,8 Kadın yaş ortalaması:80,3
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Niğde Toplam yaş ortalaması:77,6 Erkek yaş ortalaması:74,7 Kadın yaş ortalaması: 80,6 Tekirdağ Toplam yaş ortalaması:77,6 Erkek yaş ortalaması:74,9 Kadın yaş ortalaması:80,4
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Şırnak Toplam yaş ortalaması:77,6 Erkek yaş ortalaması:73,4 Kadın yaş ortalaması:81,8 Bursa Toplam yaş ortalaması:77,7 Erkek yaş ortalaması:75,0 Kadın yaş ortalaması: 80,4
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Kırklareli Toplam yaş ortalaması:77,7 Erkek yaş ortalaması:74,6 Kadın yaş ortalaması: 81,0 Şanlıurfa Toplam yaş ortalaması:77,7 Erkek yaş ortalaması:74,6 Kadın yaş ortalaması:80,7
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Bilecik Toplam yaş ortalaması: 77,8 Erkek yaş ortalaması: 75,0 Kadın yaş ortalaması: 80,8 Nevşehir Toplam yaş ortalaması:77,8 Erkek yaş ortalaması:75,5 Kadın yaş ortalaması: 80,2
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Zonguldak Toplam yaş ortalaması:77,8 Erkek yaş ortalaması:75,1 Kadın yaş ortalaması:80,5 Kırıkkale Toplam yaş ortalaması:77,8 Erkek yaş ortalaması:74,9 Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kayseri Toplam yaş ortalaması:77,9 Erkek yaş ortalaması:75,3 Kadın yaş ortalaması: 80,4 Hatay Toplam yaş ortalaması: 77,9 Erkek yaş ortalaması:75,7 Kadın yaş ortalaması: 80,2
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Bartın Toplam yaş ortalaması:77,9 Erkek yaş ortalaması:75,6 Kadın yaş ortalaması:80,2 Sivas Toplam yaş ortalaması:78,0 Erkek yaş ortalaması:75,4 Kadın yaş ortalaması:80,6
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Çanakkale Toplam yaş ortalaması:78,0 Erkek yaş ortalaması: 75,1 Kadın yaş ortalaması: 81,0 Çankırı Toplam yaş ortalaması: 78,0 Erkek yaş ortalaması: 75,4 Kadın yaş ortalaması: 80,8
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Eskişehir Toplam yaş ortalaması: 78,0 Erkek yaş ortalaması:75,2 Kadın yaş ortalaması: 80,8 Osmaniye Toplam yaş ortalaması:78,0 Erkek yaş ortalaması:75,3 Kadın yaş ortalaması:80,8
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Kocaeli Toplam yaş ortalaması:78,1 Erkek yaş ortalaması:75,7 Kadın yaş ortalaması: 80,5 Uşak Toplam yaş ortalaması:78,1 Erkek yaş ortalaması:75,9 Kadın yaş ortalaması:80,3
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Samsun Toplam yaş ortalaması:78,1 Erkek yaş ortalaması:75,0 Kadın yaş ortalaması:81,2 Denizli Toplam yaş ortalaması: 78,2 Erkek yaş ortalaması:75,3 Kadın yaş ortalaması: 81,1
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Mersin Toplam yaş ortalaması:78,2 Erkek yaş ortalaması:75,5 Kadın yaş ortalaması: 81,1 Konya Toplam yaş ortalaması:78,3 Erkek yaş ortalaması:75,8 Kadın yaş ortalaması: 80,9
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Aksaray Toplam yaş ortalaması:78,3 Erkek yaş ortalaması:75,7 Kadın yaş ortalaması:80,9 Siirt Toplam yaş ortalaması:78,4 Erkek yaş ortalaması:75,2 Kadın yaş ortalaması:81,4
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Sinop Toplam yaş ortalaması:78,4 Erkek yaş ortalaması:75,3 Kadın yaş ortalaması:81,7 Bitlis Toplam yaş ortalaması: 78,4 Erkek yaş ortalaması: 75,6 Kadın yaş ortalaması: 81,1
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Karabük Toplam yaş ortalaması:78,4 Erkek yaş ortalaması:75,4 Kadın yaş ortalaması:81,6 Amasya Toplam yaş ortalaması: 78,5 Erkek yaş ortalaması: 75,7 Kadın yaş ortalaması: 81,3
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Aydın Toplam yaş ortalaması: 78,5 Erkek yaş ortalaması: 75,5 Kadın yaş ortalaması: 81,8 Kırşehir Toplam yaş ortalaması:78,5 Erkek yaş ortalaması:75,4 Kadın yaş ortalaması: 81,4
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Elazığ Toplam yaş ortalaması: 78,6 Erkek yaş ortalaması: 75,9 Kadın yaş ortalaması: 81,3 İzmir Toplam yaş ortalaması:78,6 Erkek yaş ortalaması:75,8 Kadın yaş ortalaması: 81,6
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Çorum Toplam yaş ortalaması: 78,6 Erkek yaş ortalaması: 75,9 Kadın yaş ortalaması: 81,5 Yalova Toplam yaş ortalaması:78,6 Erkek yaş ortalaması:75,9 Kadın yaş ortalaması:81,5
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İstanbul Toplam yaş ortalaması:78,7 Erkek yaş ortalaması:75,8 Kadın yaş ortalaması: 81,5 Isparta Toplam yaş ortalaması:78,7 Erkek yaş ortalaması:76,1 Kadın yaş ortalaması: 81,3
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Karaman Toplam yaş ortalaması:78,7 Erkek yaş ortalaması:76,4 Kadın yaş ortalaması:81,1 Bingöl Toplam yaş ortalaması: 78,8 Erkek yaş ortalaması: 76,0 Kadın yaş ortalaması: 81,8
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Iğdır Toplam yaş ortalaması:78,8 Erkek yaş ortalaması:75,8 Kadın yaş ortalaması:82,0 Diyarbakır Toplam yaş ortalaması: 78,9 Erkek yaş ortalaması: 75,7 Kadın yaş ortalaması: 82,0
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Rize Toplam yaş ortalaması:79,0 Erkek yaş ortalaması:74,8 Kadın yaş ortalaması:83,2 Malatya Toplam yaş ortalaması:79,0 Erkek yaş ortalaması:76,0 Kadın yaş ortalaması: 82,1
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Bayburt Toplam yaş ortalaması:79,1 Erkek yaş ortalaması:76,3 Kadın yaş ortalaması:82,2 Bolu Toplam yaş ortalaması: 79,2 Erkek yaş ortalaması: 76,5 Kadın yaş ortalaması: 81,8
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Burdur Toplam yaş ortalaması: 79,2 Erkek yaş ortalaması: 76,1 Kadın yaş ortalaması: 82,3 Kahramanmaraş Toplam yaş ortalaması:79,2 Erkek yaş ortalaması:77,0 Kadın yaş ortalaması: 81,5
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor? yaşam süreleri nüfus

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