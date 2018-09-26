İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,3, kadınlarda 80,8 yıl olarak hesaplandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli, en düşük il ise 76,1 yıl ile Kilis...