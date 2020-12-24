İşte ilaç kullanan koronavirüs hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Samsun’daki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80 olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise Samsun’daki yoğun bakım doluluk oranının yüksek olmasının sebebini evlerde tedavi gören pozitif hastaların ilaçlarını kullanmakta tereddüt etmesine bağlıyor.

Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Şevket Özkaya da bir hafta ilaç kullanmayan bir pozitif hastanın akciğer tomografisini inceledi. Hasta pozitif haldeyken ilk akciğer tomografisine bakıldı. Tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Akabinde aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış haldeki akciğer tomografisine bakıldı. Sonuç ise ilaç kullanımının önemini ortaya çıkardı. Hastanın akciğer tomografisinde yaygın buzlu camların ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvı ile dolduğu gözlemlendi.

'BİR HAFTA SONRA SOLUNUM YETMEZLİĞİ ŞİKAYETİYLE GELDİ'

Akciğer tomografisinde oluşan değişim ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Ekranda 55 yaşında bir kadın hastamızın filmini görüyorsunuz. Bu kadın hastamız acil servisimize ateş şikayetiyle geldi ve koronavirüsten şüphe ettik. Testini yaptığımızda ise testin sonucu pozitif geldi. Tomografi çektiğimiz zaman akciğerlerinde henüz ciddi bir tutulum görünmezken hastamız 55 yaşında olduğu için her an ilerleyebilir korkusuyla Sağlık Bakanlığımızın önerdiği ilaçları ve reçeteyi hastanemizden kendisine verdik. Hasta kendini evde karantinaya aldı fakat sonradan öğrendik ki tereddüt ettiği için ilaçlarını kullanmayarak kendini evde tedavisiz bırakmış. Yaklaşık bir hafta sonra aynı hasta acil servisimize bu sefer solunum yetmezliği şikâyetiyle geldi. Solunum yetmezliği gelişince hastanın akciğer tomografisinde ‘buzlu cam’ dediğimiz ve daha ileri konsolide alanların oluştuğunu gördük. Yaygın akciğer harabiyeti dediğimiz bir tablo oluşmuştu. Bu durumda hastada solunum yetmezliği olduğu için yoğun bakıma almak zorunda kaldık" dedi.