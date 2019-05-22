İşte ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ hileleri

Ordu Valiliği, son dönemde artış gösteren ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ konusunda vatandaşları uyardı.

Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkânları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttıkları belirtilen açıklamada, bu kişilerin bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşları iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıklarına dikkat çekildi.

Dolandırıcılık taktik ve hileleri

Açıklamada dolandırıcıların dolandırma taktikler şöyle belirtildi:

"- Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtıyor

- Telefonla aradıkları şahıslara, FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığını söylüyorlar.

- Terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı korkusunu veriyorlar.

- Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiğini telkin ediyorlar.

- Banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturuyorlar."