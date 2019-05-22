İşte ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ hileleri

Ordu Valiliği, son dönemde artış gösteren ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ konusunda vatandaşları uyardı.
Telefon yoluyla dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkânları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttıkları belirtilen açıklamada, bu kişilerin bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşları iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıklarına dikkat çekildi.
Dolandırıcılık taktik ve hileleri
Açıklamada dolandırıcıların dolandırma taktikler şöyle belirtildi:
"- Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtıyor
- Telefonla aradıkları şahıslara, FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığını söylüyorlar.
- Terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı korkusunu veriyorlar.
- Terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiğini telkin ediyorlar.
- Banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturuyorlar."
"Kesinlikle inanmayın"
Açıklamada ayrıca şu durumlara da dikkat çekildi:
“Bunların yanı sıra dolandırıcı şahıslar kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşlarımızın telefon ekranında 155 Polis imdat tarafından aranıyor gibi gözükecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazanmaktadırlar. Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler.
Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına ‘hediye kazandınız’ ya da ‘çekiliş kazandınız’ gibi SMS’ler atarak, vergi veya kargo ücreti adı altında para talep etmektedirler. Ayrıca dolandırıcılar telefonla sizi arayarak sağlık veya hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek de dolandırabilmektedirler.”
Açıklamada, telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personelinin hiçbir şekilde vatandaşlardan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını katiyen talep etmediğini, telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, bankaya para yatırmaları veya bir yere para, altın bırakılması gibi isteklerde bulunanlara asla inanılmaması gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, “Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin” uyarısında bulunuldu.
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