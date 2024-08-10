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İşte Instagram ile yapılan anlaşmanın detayları! İçerik kaldırma, terörle mücadele ve hesap güvencesi...

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 20:48
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Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından META ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yetkilileri arasından çok sayıda görüşme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan anlaşma sonucunda platforma erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Buna göre, Instagram içerik kaldırma, terörle mücadele ve hesap güvencesi konularında çalışma yapacak.

İşte Instagram ile yapılan anlaşmanın detayları! İçerik kaldırma, terörle mücadele ve hesap güvencesi...

Sosyal medya platformu Instagram yapılan görüşmelerin ardından yeniden erişime açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile META yetkilileriyle yapılan anlaşmanın detaylarını açıklandı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile META Platforms Şirketi'nin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur.

Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:

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Yasal Uyum ve İçerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda, Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır.

Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.

Terörle Mücadele ve İçerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir.

Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır.

Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasınıngeliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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