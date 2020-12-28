İşte iOS 15 güncellemesi alması beklenen Apple cihazları!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Apple, iOS 15 üzerine olan çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. iOS 14 ile mobil işletim sistemi tarafında pek çok yenilik sunan Cupertino merkezli şirket aynı şeyi iOS 15 ile de yapmak istiyor.

Peki iOS 15 güncellemesi alacak olan iPhone ve iPad modelleri hangileri? Geçtiğimiz günlerde Apple’a yakın bazı isimler iOS 15 alacak olan cihaz listesini sızdırdı. Listenin geneline baktığımızda iPhone 7 sonrasında çıkan bütün iPhone modellerinin iOS 15’i aldığını görüyoruz. Elbette şunu da unutmamak gerek. iOS’in tüm nimetlerinden faydalanmak istiyorsanız iPhone 11 veya sonrasında çıkan bir cihaza ihtiyacınız var. Çünkü iPhone 7’de kullanıma sunulan iOS 15 ile iPhone 12’de kullanıma sunulan iOS 15 arasında dağlar kadar fark olacaktır.

İŞTE İOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAĞI SÖYLENEN MODELLER

iPhone 13 serisi

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Görüldüğü üzere Apple iPhone 7 öncesindeki tüm cihazlara güncelleme desteğini kesmeyi planlıyor. Bu telefonlar her ne kadar mazide kalmış olsa da hala ülkemizde en çok kullanılan Apple modelleri bunlar.

Çünkü iPhone 8 ile birlikte Apple Türkiye’deki fiyatlarda değişiklik yaşandı. Örneğin yeni çıkan iPhone 12 mini ülkemizde 9999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

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