İşte iOS 15'in öne çıkan özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Apple şirketi yeni işletim sistemini iOS 15'i tanıttı. Yeni özelliklere bakıldığında bizi birçok detay karşılıyor. Neredeyse aylardır iOS 15 için büyük merak oluştu. Şimdi ise genel özelliklerine bakıldığında daha çok fotoğraflar üzerinde durduklarını görüyoruz.

ANILARA APPLE MUSIC TAKVİYESİ

Gelen yeni özellikler içerisinde en çok dikkat çekenlerinden birisi de Memory Mixes oldu. Bu özellik ile birlikte anılar video haline getirilebiliyor. Ayrıca güçlü işlemci bu anıları hemen izleme imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak yaptığınız videolarda kullanmak için Apple Music parçalarını tercih edebiliyorsunuz.

BİLDİRİM ÖZETİ GELDİ

Bu yeni işletim sistemi ile birlikte bildirimler özelliği yeniden şekillendi. Bildirim özeti olarak bilinen bir özellik kullanıcılara sunulacak. Bu özellik sayesinde öncelikli bildirimler bir araya toplanarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Yapay zeka sistemleri ile birlikte sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda bulunacak.

LIVE TEXT FAYDALI OLABİLİR

Ayrıca iOS 15 platformunda Live Text (Canlı Metin) özelliği yer alacak. Bu özellik ile birlikte optik karakter tanıma teknolojisi geliyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğraflarda yer alan metinleri olduğu gibi mesajlara aktarabileceksiniz.