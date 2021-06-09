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İşte iOS 15'in öne çıkan özellikleri

09.06.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple WWDC 2021'de iOS 15'in tanıtımını yaptı. iOS 15'in öne çıkan bazı özellikleri kullanıcıları memnun edecek türden. Hadi gelin iOS 15 bu özelliklerine birlikte göz atalım.

İşte iOS 15'in öne çıkan özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Apple şirketi yeni işletim sistemini iOS 15'i tanıttı. Yeni özelliklere bakıldığında bizi birçok detay karşılıyor. Neredeyse aylardır iOS 15 için büyük merak oluştu. Şimdi ise genel özelliklerine bakıldığında daha çok fotoğraflar üzerinde durduklarını görüyoruz.

iPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleriiPhone'lar değişiyor: iOS 15, WWDC 2021'de tanıtıldı! İşte özellikleri

ANILARA APPLE MUSIC TAKVİYESİ

Gelen yeni özellikler içerisinde en çok dikkat çekenlerinden birisi de Memory Mixes oldu. Bu özellik ile birlikte anılar video haline getirilebiliyor. Ayrıca güçlü işlemci bu anıları hemen izleme imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak yaptığınız videolarda kullanmak için Apple Music parçalarını tercih edebiliyorsunuz.

BİLDİRİM ÖZETİ GELDİ

Bu yeni işletim sistemi ile birlikte bildirimler özelliği yeniden şekillendi. Bildirim özeti olarak bilinen bir özellik kullanıcılara sunulacak. Bu özellik sayesinde öncelikli bildirimler bir araya toplanarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Yapay zeka sistemleri ile birlikte sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda bulunacak.

LIVE TEXT FAYDALI OLABİLİR

Ayrıca iOS 15 platformunda Live Text (Canlı Metin) özelliği yer alacak. Bu özellik ile birlikte optik karakter tanıma teknolojisi geliyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğraflarda yer alan metinleri olduğu gibi mesajlara aktarabileceksiniz.

iMESSAGE VE FACETIME UNUTULMADI

Yeni işletim sisteminde son olarak iMessage özelliği ön plana çıktı. Apple, kullanıcıların Android cihazlar ya da Windows üzerinden FaceTime'ın kullanılabilmesi için web’de FaceTime özelliğini başlattıklarını söyledi. Böylece FaceTime özelliği bir nevi Zoom'a rakip olacak.

iOS 15 için hazırlanan videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iOS
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