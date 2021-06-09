İşte iOS 15'in öne çıkan özellikleri

Dünyanın en büyük teknoloji devleri içerisinde yer alan Apple şirketi yeni işletim sistemini iOS 15'i tanıttı. Yeni özelliklere bakıldığında bizi birçok detay karşılıyor. Neredeyse aylardır iOS 15 için büyük merak oluştu. Şimdi ise genel özelliklerine bakıldığında daha çok fotoğraflar üzerinde durduklarını görüyoruz.
Gelen yeni özellikler içerisinde en çok dikkat çekenlerinden birisi de Memory Mixes oldu. Bu özellik ile birlikte anılar video haline getirilebiliyor. Ayrıca güçlü işlemci bu anıları hemen izleme imkanı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak yaptığınız videolarda kullanmak için Apple Music parçalarını tercih edebiliyorsunuz.
Bu yeni işletim sistemi ile birlikte bildirimler özelliği yeniden şekillendi. Bildirim özeti olarak bilinen bir özellik kullanıcılara sunulacak. Bu özellik sayesinde öncelikli bildirimler bir araya toplanarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Yapay zeka sistemleri ile birlikte sadece görmek istediğiniz bildirimler ekranda bulunacak.
Ayrıca iOS 15 platformunda Live Text (Canlı Metin) özelliği yer alacak. Bu özellik ile birlikte optik karakter tanıma teknolojisi geliyor. Bu teknoloji sayesinde fotoğraflarda yer alan metinleri olduğu gibi mesajlara aktarabileceksiniz.
Yeni işletim sisteminde son olarak iMessage özelliği ön plana çıktı. Apple, kullanıcıların Android cihazlar ya da Windows üzerinden FaceTime'ın kullanılabilmesi için web’de FaceTime özelliğini başlattıklarını söyledi. Böylece FaceTime özelliği bir nevi Zoom'a rakip olacak.
iOS 15 için hazırlanan videoyu izlemek için buraya tıklayınız
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