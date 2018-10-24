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İşte iPhone'lara gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

iOS 12.1 beta 5 sürümü sessiz sedasız yayınlandı. Kayıtlı geliştiriciler, yeni betayı Apple Developer Center'dan ya da OTA yoluyla indirebilecekler. iOS 12.1, Apple'ın iPhone Xs ve Xs Max'e geleceğine söz verdiği birkaç yeni özellik içeriyor. Yeni beta, fiziksel SIM kart gereksinimini ortadan kaldıran eSIM desteğiyle geliyor.

iOS 12.1 güncellemesi, Portre Modu'na gerçek zamanlı alan derinliği özelliğini getiriyor. Böylece daha önceden fotoğrafı çektikten sonra gerçekleştirdiğiniz işlemi, fotoğrafı çekerken de uygulayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekerken ekranın üst tarafındaki "F" simgesine basarsanız, alan derinliğini kontrol edebiliyorsunuz.

iOS 12.1 beta 5 güncellemesi yayınlandı!

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Bu iPhone Xs ve Xs Max özelliklerinin yanı sıra iOS 12.1, iOS 12'nin betaları sırasında kaldırılan Grup FaceTime özelliğini de geri getiriyor. Grup FaceTime, iPhone ve Mac kullanıcılarının -yeni kamera efektleri özellikleri dahil olmak üzere- tek seferde 32 katılımcıya kadar görüntülü ve sesli sohbetler yapmasına izin veriyor.
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Güncelleme ayrıca iPhone ve iPad'lere 70'ten fazla yeni emoji getiriyor. Bunlar arasında kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı, soğuk yüzlü, mango, kanguru, tavus kuşu ve daha birçok emoji var. Hata düzeltmelerine geldiğimizde ise güncelleme; iOS 12'nin sahip olduğu, iPhone Xs ve Xs Max'te ekran kapalıyken şarj etmeye çalıştığınızda bazen cihazın bunu algılamamasına neden olan bir problemi düzeltiyor. Ayrıca cihazların 5GHz ağlar yerine 2.4GHz'lık ağları tercih etmesine; bu yüzden daha düşük WiFi hızlarına ulaşılmasına sebebiyet veren başka bir sorun da bu güncelleme ile birlikte çözülmüş durumda.
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Peki iOS 12.1 beta 5 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek? İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi... iPhone SE
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iPhone 5S
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iPhone 5S Plus
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iPhone 6S
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iPhone 6S Plus
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iPhone 6
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iPhone 6S Plus
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iPhone 7
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iPhone 7 Plus
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iPhone 8
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iPhone 8 Plus
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iPhone X
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iPhone XS
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iPhone XS Max
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iPhone Xr
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(ntv)
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iPhone Apple eSIM

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