İşte İstanbul'da cuma namazı kılınabilecek camiler

İstanbul’da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Konuyla ilgili olarak hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da cuma namazı kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerine yer verdi.

Hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağına buradan ulaşabilirsiniz.

29 Mayıs Cuma günü

Özlem ve hasret bitiyor.



İstanbul’da #CumaNamazı kılınacak Camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi.



Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız.



Allah kabul etsin.https://t.co/N1zsIefmvV… pic.twitter.com/6o8R7rj40s — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2020

Kaynak: İHA

