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İşte İstanbul'da cuma namazı kılınabilecek camiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da cuma namazı kılınabilecek camiler İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden açıklandı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

İşte İstanbul'da cuma namazı kılınabilecek camiler

İstanbul’da cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Konuyla ilgili olarak hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "29 Mayıs Cuma günü özlem ve hasret bitiyor. İstanbul’da cuma namazı kılınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Gerekli tedbirlere uyarak ibadetimizi yapacağız. Allah kabul etsin." ifadelerine yer verdi.

Hangi ilçede hangi camide cuma namazının kılınacağına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İHA

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