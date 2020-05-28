İşte İstanbul’da ilçe ilçe cuma namazı kılınacak olan camiler

İstanbul’da cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. İstanbul Valiliği bu anlamlı gün için özel bir video hazırladı. Videoyu Vali Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul’da başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni Camii (Eminönü), Ortaköy Camii ve Çamlıca Camii’nde Cuma namazı kılınabilecek. Cuma namazı camilerin yanı sıra bazı ilçelerde stadyumlarda, meydanlarda, pazar yerlerinde, otopark gibi açık alanlarda da kılınacak. Öte yandan birçok ilçede açık alanlarda ve camilerde cuma namazı için hazırlıkları tamamlandı. İşte Avrupa Yakasında ilçe ilçe cuma namazı kılınacak olan cami ve açık alanların listesi: