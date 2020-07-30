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İşte İstanbul'da son durum! Tatilciler gitti, sokaklar boş kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 16:13 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler şehir dışına gidince İstanbul boşaldı. Kalan vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak Haliç'i izlerken bazıları ise sahillerde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Sıcak havalardan bunalan İstanbullular 4 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyince şehrin sembol cadde ve meydanlarında yoğunluk azaldı. Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar ise sıcak havadan bunalarak sahillerde denize girmeyi tercih etti. Serinlemek için sahillere gelen vatandaşlar, kalabalığın azalmasıyla virüs tehdidinin de düştüğünü söylediler.

SICAKTAN BUNALIP KENDİLERİNİ SERİN SULARA BIRAKTILAR

Sıcak havadan bunalıp serinlemek amacıyla kendilerine suya bırakanlardan Selahattin Seven isimli vatandaş, şunları söyledi:
“Pandemi nedeniyle insanlar uzun süre evde kaldı, bu bayramda insanlar İstanbul dışına tatillere gitmeye başladı. Şuan İstanbul çok sakin, bizde bu sakinlikten faydalanarak İstanbul Boğazı’nda denize girmeye geldik.”
“Burayı güvenli buluyorum, kalabalık yok. Virüs nedeniyle biraz durgun geçti bu sene tekrar hayatın normale dönmesini umuyorum.”
Bu sene salgın dolayısıyla İstanbul dışına çıkmadığını belirten Turan Ayaksız isimli vatandaş ise şunları söyledi:
“Bu bayram tatilinde İstanbul’da kaldım. Burada denize girerek serinlemeyi tercih ettim. İstanbul’da yoğunluk azaldı, insanlar İstanbul dışına tatillere gitti.”
“Tatil yerlerine seyahatlarda oluşan kalabalıklar virüsün yayılması açısından sakıncalı olabilir. Tatil dönemlerinde İstanbul dışına çıkardım ama bu sene pandemi dolayısıyla İstanbul’da kalmayı tercih ettim.” (İHA)
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