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İşte Just Cause 4’ün devasa dünyası

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Avalance Studios ve Square Enix işbirliğiyle geliştirilen Just Cause 4 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

İşte Just Cause 4’ün devasa dünyası

Açık dünya temalı oyun denilince akla gelen ilk serilerden biri olan Just Cause, yakında yeni oyunuyla oyun severlerin karşısına çıkacak. Serinin şimdiye kadar ki en büyük açık dünya haritasına sahip olan Just Cause 4, Güney Amerika’da yer alan Solis isimli bölgede geçecek.

Just Cause serisini daha önce oynayanların da bildiği üzere, bizleri yine macera dolu bir açık dünya deneyimi bekliyor olacak. Bir kez daha serbest ajan Rico Rodriguez’i kontrol edeceğimiz oyunda kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü Solis’e yolculuk edeceğiz.

Bu bölgede Black Hand isimli terör grubu tarafından çıkarılan isyanı bastırmaya çalışarak hükümete yardımcı olacağız. Elbette bu hikaye kapsamında, Solis’in her bir karesini gezme imkanına da sahibiz.

Just Cause 4’te serinin önceki oyunlarına oranla hava şartları ön plana çıkarılmış durumda. Yani vahşi doğa haricinde, dev kasırgalarla da mücadele etmek zorunda kalacağız. Yağmur ormanlarından çöllere ve karlı dağların zirvelerine kadar 100 kilometre karelik devasa bir haritada, şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar özgür bir şekilde dolaşabileceğiz.

Square Enix, 4 Aralık’ta satışa sunacağı serinin yeni oyunu için Solis’te yapabileceklerimizi gösteren kısa bir video yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Just Cause 4 teknoloji

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