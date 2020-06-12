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İşte kabak aşılı karpuzu ayırt etme yöntemi! İyi karpuz seçimi için bunlara dikkat

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz kabak aşısı nedeniyle damağımızda alıştığımızdan çok uzak bir tat bırakıyor. Daha dayanıklı olması ve yüksek verim almak için yapılan bu karpuz hilesi karpuz tutkunları için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Peki kabak aşısı yapılan karpuzları ayırt etmek için neye dikkat etmek gerekiyor? İşte iyi karpuz seçmek için bilinmesi gereken o detay...

Aydın'da sezonun ilk karpuzları tezgahlardaki yerini almaya başladı. Bazı üreticiler, yüksek verim elde edip, dayanıklılık sağlamak için karpuza kabak aşısı yapıyor. Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak aşılı karpuzu ayırt etmenin inceliklerini anlattı.

SICAKLIKLAR YÜKSELDİ, KARPUZ SATIŞLARI ARTTI ANCAK...

Aydın'da mart ayında ekilen karpuzlar, hasadı yapılarak tezgahlarda yerini aldı. Hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle karpuz satışlarında artış yaşanmaya başladı.

KARPUZLARIN YÜZDE 80'İNDE KABAK AŞISI KULLANILIYOR!

Adana, Mersin ve Antalya karpuzundan sonra Aydın ve ilçelerinde üretilen karpuzlar da tüketicilerin en çok tercih ettiği meyve haline geldi. Ancak, piyasadaki karpuzların yüzde 80'inin kabak köküne aşılama yapılarak üretilmesi kalite ve tadını etkiledi.

İŞTE KABAK KARPUZU AYIRT ETME YÖNTEMLERİ

Aydın'da 14 yıldır karpuz satarak geçimini sağlayan Ergün Akar (52), kabak karpuzu ayırt etmenin inceliklerini şöyle anlattı:
"Kabak aşılı karpuzun sapı kalın, göbeği derin olur. İçinde damarı vardır, sert olur. Çekirdek karpuz ise göbeği yuvarlak ve sapı incedir. Üretici, hastalıklara karşı daha dayanıklı olduğu, kiloda ağır çektiği ve daha yüksek verim elde ettikleri için tercih ediyor. "

RAF ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

RAF ÖMRÜNÜ KISALTIYOR
"Çekirdekli karpuzun raf ömrü kısadır. Çekirdekli karpuz rafta kaldıkça içini çeker. Çünkü suyuyla yaşıyor. Kabak aşılı karpuz ise daha uzun süre dayanabilir."
Akar, şu an piyasada kabak karpuzun kalitesine göre kilosunun 1 lira ile 1,50 lira, çekirdek karpuzun ise 2 ile 2,5 lira arasında satıldığını söyledi.

'TERCİHİMİZ ÇEKİRDEK KARPUZ'

'TERCİHİMİZ ÇEKİRDEK KARPUZ'
Çiçekçilik yapan Banu Eker de karpuz alırken, kabak aşılı değil, çekirdek karpuz almaya özen gösterdiklerini belirtip, şunları söyledi:
"Sağlıklı yaşam için çekirdek karpuzu tercih ediyorum. Kabak aşılı karpuz değil, çekirdek karpuz yemek istiyoruz."
Melek Gürbüz ise lezzet olarak kabak aşılı karpuz yerine çekirdek karpuzu tercih ettiklerini söyledi. (DHA)
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