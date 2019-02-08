HABER

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı.

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve İstanbul'da doğal gaz bulunduğunu belirterek, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor" açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez'in açıkladığı Kapaklı'daki doğal gazın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) yürüttüğü sondaj çalışmasının ardından Kapaklı'nın Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonunda bulunan doğal gazın görüntüleri de ortaya çıktı.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Mitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldıMitinge geç kaldı, cumhurbaşkanı tablosu elinde kaldı
Yük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyorYük gemileri, fırtınada Anamur açığında bekletiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yaya ölümleri azaldı

İzmir'de yaya ölümleri azaldı

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı!

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

5 kuşak sonra ortaya çıktı! Hepsi sandıkta gizliymiş

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

FSM Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilit

İntihar girişimi trafiği kilitledi!

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.