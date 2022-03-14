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İşte kar yağışının ardından İstanbul barajlarındaki son durum

14.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında herkes barajlardaki doluluk oranını merak etmeye başladı. Gelen ilk bilgilere göre doluluk oranları yükselişe geçerken barajların son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığı öğrenildi. İşte İstanbul’un barajları ile ilgili son dakika haberinin detayları…

İşte kar yağışının ardından İstanbul barajlarındaki son durum

Son dakika: İstanbul'da etkili olan 'Aybar kar fırtınası' sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84,29 oranı ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84,29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.
Sadece Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 57,75 ile 9 barajın gerisinde kaldı.
Anadolu Yakası'nda bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

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İstanbul'da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı.
İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

***İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89,52

Alibey yüzde 78,29

Büyükçekmece yüzde 82,79

Darlık yüzde 93,59

Sazlıdere yüzde 57,75

Elmalı yüzde 95,73

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94,19

Terkos yüzde 81,17

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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