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İşte Karaman'ın 800 yıllık tahıl ambarları

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Karaman'daki Taşkale köyünün 800 yıllık tahıl ambarları hala varlığını koruyor. Orjinalliği bozulmadan doğal haliyle günümüze kadar ulaşmayı başaran tahıl ambarları turistlerin ilgisini çekiyor. Köy halkının eskisi gibi fazla kullanmadığı ambarlar artık fotoğraf tutkunları için ev sahipliği yapıyor.

Karaman’a 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyünde 300’e yakın tahıl ambarı bulunuyor. Bu ambarlara konan buğday ve arpalar ise 100 yılda sadece yüzde 5 bozulmayla saklanıyor. Ambarlara, ayak boyunda oyularak yapılan basamaklarla inilip çıkılıyor. Çuvallara konan buğday ve arpa makara yardımıyla çıkarılarak ambarlara boşaltılıyor.

'AMBARLARA KONAN BUĞDAY 100 YILDA SADECE YÜZDE 5 BOZULUYOR'

Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca, ambarların yıllar öncesi dedelerinin kazdığı ve hububat deposu olarak kullanılan yerler olduğunu söyledi. Resmi kayıtlara göre 252 adet ambar bulunduğunu belirten Karaca, şunları söyledi:

"Ancak kayanın önündeki evlerin yıkılmasıyla birlikte bu sayı 300’leri buldu. Buralar atalarımız tarafından kıtlık yılları düşünülerek kazılmış ve bolluk yıllarında da depo olarak kullanılmıştır. Killi kireç taşından oluşan ambarların özelliği nemi emmesidir. Yaz kış ambarlardaki ısı derecesi 13 ila 17 derece arasındadır. Bu nedenle de içine konan buğday 100 yılda, sadece yüze 5 bozularak unlanmaktadır."

VERİLEN BUĞDAY AMBARDA UNUTULMUŞ

"Bizim bu iddialarımızı da doğrulatan, 1974 yılında MSP-CHP iktidarı döneminde bizim burada köylülere üçer çuval tohumluk buğday dağıtmıştır. O dönem hak sahibi bir vatandaş ihtiyacı olmadığı için bu buğdayı yukarıdaki bir ambara koyar ve unutur.”
"Aradan geçen 38 yıl sonra hatırlar ve bu buğdayı ofiste uzmanlara inceletir. Uzmanlar buğdayın yüzde 2 unlandığını tespit eder. Bu da bizim 100 yılda yüzde 5 kayıpla muhafaza eden iddiamızı doğruluyor. Şuan bile o buğday hala ambarda duruyor.”

'AMBARLAR ARTIK KULLANILMIYOR'

'AMBARLAR ARTIK KULLANILMIYOR'
Şu anda ambarların köy halkı tarafından kullanılmadığını belirten Karaca, “Artık zamanın getirmiş olduğu sıcak para ihtiyacı nedeniyle kaldırılan mahsul hemen götürülüp satılıyor. Çok azda olsa bazı küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz kendisine ait olan ambarını kullanıyor. Ambarlarda 300 bin ton buğday saklanabiliyor” dedi.

'GEÇEN YIL 300 BİN TURİST GELDİ'

'GEÇEN YIL 300 BİN TURİST GELDİ'
Muhtar Karaca, ambarların görsel olarak fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çektiğini söyledi ve şöyle devam etti:
“Bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yerli ve yabancı turistin fazla gelmediğini ifade eden Karaca, geçtiğimiz yıl köyümüzde yaklaşık 300 bine yakın turist ağırladık.”
“Bunların içinde siyasetçi, bürokrat ve akademisyenler de vardı. Yabancı olarak en çok da Uzak Doğudan gelenler oluyor. Burayı görmek için İspanya, Arjantin ve Rusya’dan bile gelenler oluyor.” (İHA)
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