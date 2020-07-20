İşte Karaman'ın 800 yıllık tahıl ambarları

Karaman’a 45 kilometre uzaklıktaki Taşkale köyünde 300’e yakın tahıl ambarı bulunuyor. Bu ambarlara konan buğday ve arpalar ise 100 yılda sadece yüzde 5 bozulmayla saklanıyor. Ambarlara, ayak boyunda oyularak yapılan basamaklarla inilip çıkılıyor. Çuvallara konan buğday ve arpa makara yardımıyla çıkarılarak ambarlara boşaltılıyor.

'AMBARLARA KONAN BUĞDAY 100 YILDA SADECE YÜZDE 5 BOZULUYOR'

Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca, ambarların yıllar öncesi dedelerinin kazdığı ve hububat deposu olarak kullanılan yerler olduğunu söyledi. Resmi kayıtlara göre 252 adet ambar bulunduğunu belirten Karaca, şunları söyledi:

"Ancak kayanın önündeki evlerin yıkılmasıyla birlikte bu sayı 300’leri buldu. Buralar atalarımız tarafından kıtlık yılları düşünülerek kazılmış ve bolluk yıllarında da depo olarak kullanılmıştır. Killi kireç taşından oluşan ambarların özelliği nemi emmesidir. Yaz kış ambarlardaki ısı derecesi 13 ila 17 derece arasındadır. Bu nedenle de içine konan buğday 100 yılda, sadece yüze 5 bozularak unlanmaktadır."