İşte katlanabilir telefon Huawei Mate Xs'in tanıtım tarihi!

Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X, 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu o günlerde büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Bu ilgi hala sürüyor. İlginin farkında olan Huawei de katlanabilir akıllı telefonunun yeni versiyonu olacağı tahmin edilen Huawei Mate Xs'i söylentilere göre 2020 Mobil Dünya Kongresi'nde(MWC 2020) tanıtmayı düşünüyordu. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen kongre Huawei'in planlarını da değiştirdi ve kendi etkinliğini düzenleme kararı aldı.

HUAWEİ MATE XS TANITILABİLİR

Huawei tarafından gelen açıklamalara göre Huawei, 24 Şubat 2020 tarihinde kendi etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlik diğer etkinliklerden oldukça farklı olacak çünkü Huawei etkinliğini, tıpkı Xiaomi gibi sadece YouTube üzerinden yapılacak bir canlı yayın ile gerçekleştirecek. Bu etkinlikte katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate X'in yeni versiyonu Huawei Mate Xs'in tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate Xs'in özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok fakat tahminler var.