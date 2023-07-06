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İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi! İlhan Cihaner genel başkan adaylığını duyurdu... Çok sert sözler: İkinci intihar olur!

06.07.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Değişim' rüzgarlarının estiği CHP'de genel başkan adaylığı için şu ana kadar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Aytuğ Atıcı'nın ismi konuşulurken; adaylığını ilk ilan eden isim İlhan Cihaner oldu. Parti içindeki 'sol' kanadı oluşturan 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri Cihaner, seçim sonuçlarının bir hezimet olduğunu belirtirken, Zafer Partisi ile imzalanan protokolü "Çok aşağılayıcı" diyerek yorumladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi! İlhan Cihaner genel başkan adaylığını duyurdu... Çok sert sözler: İkinci intihar olur!

CHP'de seçimlerin hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çağrı ile başlayan 'değişim' hareketliliği devam ediyor. Yerel seçimler öncesi partisinin lider değişikliği de dahil olmak üzere büyük bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu savunan İmamoğlu, bir manifesto hazırladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da 'değişim' çağrısıyla Bolu'dan Genel Merkez'e kadar yürüyüşünü başlattı.

Parti içindeki görevinden alınan Aytuğ Atıcı ise parti tabanının genel başkan adaylığı için talebinin bulunduğunu söyledi. Atıcı, son kurultayda da aday adayı olduğunu ancak yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamadığını anımsatarak “Bu kez durum farklı” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de adaylık sinyali vermişti.

İLHAN CİHANER, ADAYLIĞINI DUYURDU

CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye devam ederken, genel başkan adaylığı için bir isimden daha açıklama geldi. Parti içindeki 'sol' kanadı oluşturan 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, kurultayda aday olacağını duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN ZAFER PARTİSİ YORUMU: "İKİNCİ BİR İNTİHAR OLACAKTIR"

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Cihaner, CHP'nin son günlerdeki Zafer Partisi ile yakınlaşmasını "ikinci bir intihar olacaktır" diyerek değerlendirdi.

"BU ÇOK AŞAĞILAYICI"

Zafer Partisi ile yapılan protokole de tepki gösteren Cihaner," Protokolde, ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğine nasıl imza atarsınız? CHP'nin genetiğinde olan şey bu. Bu çok aşağılayıcı" diye konuştu.

Seçim sonuçlarını CHP açısından bir hezimet olarak değerlendiren Cİhaner, "Tarihin en gerici parlamentosu" oluşturuldu dedi.

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydı hemen istifa edeceğini söyleyen Cihaner, İBB Başkanı İmamoğlu'nun çağrısıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cihaner "İmamoğlu'nun partiyi daha sol-sosyal demokrat bir çizgiye mi oturtacak, bir şey bilmiyoruz." dedi.

"DAHA SOLDA BİR CHP"

CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyuran Cihaner, "Daha solda bir CHP mi arzunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi;

"Tabi. Sol, ittifakları öyle kurmaz. Laikliği görmezden gelemez. Eğitimden özelleştirme politikalarına cesur adımlar atar. Sol bir parti emek örgütleriyle organik bağlar kurar. Çevre mücadelesinin ana aktörü haline gelir. İş veren sendikası kuramaz. Cumhurbaşkanı adaylarını, siyasal İslamcılardan seçemez. Bir gün Deniz Gezmiş'i, bir gün Adnan Menderes'i anarak solculuk olmaz. Sahte solculuk bu."


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İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu

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