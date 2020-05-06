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İşte Kırklareli'nin longoz ormanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Her yıl binlerce turistin gezdiği Kırıklareli ormanlarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele süreci nedeniyle sessizlik hakim. Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen longoz ormanlarında doğanın uyanışı ile rengarenk açan çiçekler, göllerin maviliği ve yemyeşil doğa, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşıyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, her mevsim olduğu gibi ilkbaharda da güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, renklerin farklı tonlarına büründü.

Mavi, mor, beyaz ve rengarenk açan çiçeklerle eşsiz güzellikler sergileyen longoz ormanlarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin uygulandığı bu dönemde sessizlik hakim. Önceden kente gelen turistlerin ilk duraklarından olan ormanlarda bu günlerde kuşlar ve yaban hayvanları dışında kimse bulunmuyor.

'DOĞANIN EŞSİZ MANZARASINA KAVUŞACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR'

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İğneada'daki longoz ormanlarının Kovid-19 salgınının önlenmesi amacıyla bir süredir ziyaretçi girişine kapatıldığını söyledi.

Salgının sona ermesi için alınan tedbirlere uyulması halinde en kısa sürede orman içerisinde yürüyüş ve kamp yapılabileceğini belirten Bilgin, "En sakin günlerini yaşayan longoz ormanlarını inşallah Kovid-19 salgını sona erdiğinde hep birlikte doldurup, koşup eğleneceğiz. Doğanın eşsiz manzarasına kavuşacağımız günler yakındır." dedi. (AA)

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