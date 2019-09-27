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İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 00:19 | Son Güncelleme

İstanbul’da endişe yaratan 5,8 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ses kaydı ortaya çıktı. ABD’de yeraltını inceleyen üniversite konsorsiyumu tarafından deprem anında kaydedildiği ifade edilen ses kaydı, internet sitesinden paylaşıldı.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

KAYIT 5 SANİYE SÜRDÜ

ABD’nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor. (DHA)

İTÜ'den deprem açıklamasıİTÜ'den deprem açıklaması
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