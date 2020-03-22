İşte koronavirüs sonrası ünlülerin ev halleri!

Koronavirüs salgını sonrası "Evde Kal" çağrısına uyan ünlü isimler ev hallerini sık sık paylaşıyor. İşte ünlülerin evde geçirdikleri zamandan kareler...

Ünlülerin ev halleri

Ebru Polat Bir süredir evinden çıkmayan Ebru Polat kendini temizliğe verdi. Polat paylaşımında "İtina ile evlere temizliğe yardıma gelinir; isteyen varsa randevu alın. İyi toz alırım..." yazdı.

Ardından bahçesinden poz veren Polat "Evimizde günümüzü böyle geçiriyoruz... Kitap okuyoruz, film seyrediyoruz, bahçede temiz hava alıyoruz... Ya siz neler yapıyorsunuz? Tavsiye edeceğiniz şeyler var mı?" yazdı.

Pınar Altuğ Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapmaya başladı. Son videosunda kızı Su’yla kurabiye yapan Altuğ, özel tarifini de hayranlarıyla paylaştı.

Alişan Alişah 1 yaşındaki oğlu Burak’la keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alişan’ın saz eşliğinde “Ankara’nın Bağları”nı çaldığı videoda oğlu Burak’ın ritim tutarak oynaması hayranları tarafından çok beğenildi. Ünlü türkücü, “Evde kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak. Az daha sabır” dedi.

Çetin Altay Oyuncu Çetin Altay, eşi Gamze Kaçmaz’ın yanaklarını elektrik süpürgesiyle sıkıştırdığı eğlenceli videosunu hayranlarıyla paylaştı. Altay “İyiyiz iyiyiz çok şükür de bazı arkadaşlar tertemiz delirme yolunda ilerliyor” dedi.

Aydilge Evde kal çağrısına uyan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, hayranlarına sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştı. “Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz. Yalnız değilsiniz” diyen sanatçı Aydilge, bu süreci çok iyi anladığını ifade etti.

Şebnem Sönme Oyuncu Şebnem Sönmez, sosyal medya takipçilerinden dileyenlere açık bir online workshop yapacağını duyurdu ve ekledi: “Workshop’umuz içindeki yaratıcıyı harekete geçirmek isteyen herkese açık.”

Yudum Şarkıcı Yudum, arkadaşı Elif Buse Doğan’ın “Evde keyfim yerinde” çağrısına kulak verdiğini söyledi. Saz çalarken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, “Benim de evde keyfim yerinde. Nadide Sultan ve ailesi de evde misiniz?” diye arkadaşına çağrı yaptı.

Damla Sönmez Ünlü oyuncu Damla Sönmez, nişanlısı Ushan Çakır’la evlerinde karantinada olduğunu söyledi. Sönmez, arkadaşlarıyla Facetime’dan görüntülü konuştuklarını belirtti: “Yok zaten biz hep evdeyiz. Uzaktan görüşüyoruz.”

Melis Sezen Genç oyuncu Melis Sezen, evinin bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Herkes evde mi?” diye sordu.

Yeliz Yeşilmen Yeliz Yeşilmen, evinden komik videolar paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilmen, evde canı sıkılanlara moral olmak istediğini söyledi: “Duyarlı olup evden çıkmamak lazım. Biraz olsun yüzünüz gülsün istedim, morale de ihtiyaç var. İnanın can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir. Biz her gün çocuklarla boyama ve hamur oynama saati yapıyoruz. An an yaptıklarımızı paylaşıyorum fikir olsun diye.”

Ezgi Avcı Model Ezgi Avcı, formunu korumak için evde spor yapmayı ihmal etmiyor. Avcı, hayranlarına öneriler de verdi: “Kendimize iyi geleni yapalım. Film izlemeye ve kitap okumaya alternatif mutlaka spor da yapalım.”

İlyas Yalçıntaş Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan İlyas Yalçıntaş, hem üretiyor hem de köpeği Pasha’yla bahçesinde oyunlar oynuyor. Genç şarkıcı, köpeğiyle fotoğrafını “Korona günlükleri” açıklamasıyla Instagram hesabından paylaştı.

Deha Ünlü şarkıcı Deha, evde çocuklarına hamburger yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deha, “Bundan sonra evdeyiz, yemeğimizi evde yapıyoruz” dedi.