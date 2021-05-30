İşte KPSS öğretmenlik başvuru ücretleri! 2021 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı başvuru ücretleri...

2021 KPSS sınavına ilişkin bilgiler adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Yakın zamanda düzenlenecek KPSS sınav ücretleri ne kadar sorusu adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM yaptığı açıklama ile KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav başvuru ücretleri ve tarihlerini açıklandı. Peki KPSS öğretmenlik başvuru ücretleri ne kadar?
ÖSYM tarafından hazırlanıp yayınlanmış olan 2021 sınav takviminde KPSS lisans sınavı ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021 ile 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri ise 22 ve 23 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün ise 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.
ÖSYM tarafından ilan edilen 2021 KPSS başvuru ücretleri; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ve Eğitim Bilimleri'nde her bir oturum için 90 TL, KPSS Alan Bilgisi sınavlarında her bir oturum için ise 65 TL olacak şekilde belirlendi.
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