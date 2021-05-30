İşte KPSS öğretmenlik başvuru ücretleri! 2021 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavı başvuru ücretleri...

2021 KPSS sınavına ilişkin bilgiler adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Yakın zamanda düzenlenecek KPSS sınav ücretleri ne kadar sorusu adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM yaptığı açıklama ile KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav başvuru ücretleri ve tarihlerini açıklandı. Peki KPSS öğretmenlik başvuru ücretleri ne kadar?

2021 KPSS ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR? 2021 KPSS GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ...

ÖSYM tarafından hazırlanıp yayınlanmış olan 2021 sınav takviminde KPSS lisans sınavı ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021 ile 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri ise 22 ve 23 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün ise 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.