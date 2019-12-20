HABER

İşte kuraklığın fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu.

Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu. Susuz arazinin havadan görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Uludağ’dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu. 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor. Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor. Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Kalp krizini azaltan mucize 'acı kırmızıbiber'Kalp krizini azaltan mucize 'acı kırmızıbiber'
Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı olduDoktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deşifre oldular! Göçmenleri şifreli konuşarak kaçırmışlar

Şifreler: Yeşil ağaç, otomobil, siyah araba...

Durusu Gölü'nde kaybolan 2 kişiyi bulma çalışmaları yeniden başladı

Ekipler seferber oldu! Çalışmalar yeniden başladı

Adana'da iğrenç olay! Kadınlara tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kameraya böyle yakalandı!

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği! Bir polis hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de zehirli gaz paniği!

Trabzon'da Yakup Çakmak 47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

47 yıldır başında taşıyor! "Artık bu acıya katlanamıyorum"

Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-9 ve Kıran-10 başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.