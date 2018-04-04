İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Görüşmeyen Kanallar Net" başlıklı yazısı şöyle:
Kurtlar Vadisi'nin akibeti ne olacak?
1 / 5
"Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümleriyle iki ayn kanalda yayınlanmıştı. Son olarak Kanal D'de sezonu tamamladı ve iki yıldan beri dizinin yeni bölümlerinden ses seda yok.
2 / 5
360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.
3 / 5
360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.
4 / 5
Son olarak bölüm başına aldığı yaklaşık 1.5 milyon lirayla döneminin rekorunu kıran dizinin görüştüğü kanallar arasında; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok.
5 / 5
O parayı (bir parça daha üstünü) verecek bir kanal bilen varsa hemen konum atsın da bu köşeye yazayım."
Okuyucu Yorumları 0 yorum