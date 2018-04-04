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İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

KURTLAR VADİSİ PUSU HABERLERİ  | 04.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Yaklaşık iki yıldır ekranda olmayan, başrolünde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinin yeni bölümleri için birkaç kanalla görüşmelerin devam ettiği, bölüm başına maliyetin ise yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Görüşmeyen Kanallar Net" başlıklı yazısı şöyle:

Kurtlar Vadisi'nin akibeti ne olacak?

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"Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümleriyle iki ayn kanalda yayınlanmıştı. Son olarak Kanal D'de sezonu tamamladı ve iki yıldan beri dizinin yeni bölümlerinden ses seda yok.

"Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümleriyle iki ayn kanalda yayınlanmıştı. Son olarak Kanal D'de sezonu tamamladı ve iki yıldan beri dizinin yeni bölümlerinden ses seda yok.
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360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.

360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.
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360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.

360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.
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Son olarak bölüm başına aldığı yaklaşık 1.5 milyon lirayla döneminin rekorunu kıran dizinin görüştüğü kanallar arasında; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok.

Son olarak bölüm başına aldığı yaklaşık 1.5 milyon lirayla döneminin rekorunu kıran dizinin görüştüğü kanallar arasında; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok.
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O parayı (bir parça daha üstünü) verecek bir kanal bilen varsa hemen konum atsın da bu köşeye yazayım."

O parayı (bir parça daha üstünü) verecek bir kanal bilen varsa hemen konum atsın da bu köşeye yazayım."
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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi necati şaşmaz

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