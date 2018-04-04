İşte 'Kurtlar Vadisi' gerçeği!

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Görüşmeyen Kanallar Net" başlıklı yazısı şöyle:

Kurtlar Vadisi'nin akibeti ne olacak?

1 / 5 "Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümleriyle iki ayn kanalda yayınlanmıştı. Son olarak Kanal D'de sezonu tamamladı ve iki yıldan beri dizinin yeni bölümlerinden ses seda yok.

2 / 5 360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.

3 / 5 360 TV'nin tekrarlarını yayınladığı dizinin tekrar hakları şimdi Beyaz TV'nin elinde ve geçtiğimiz pazartesiden beri yine yayında.

4 / 5 Son olarak bölüm başına aldığı yaklaşık 1.5 milyon lirayla döneminin rekorunu kıran dizinin görüştüğü kanallar arasında; Show TV, FOX, Star TV, Kanal D ve Atv yok.