İşte Maltepe sayımlarında Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyici rol oynayacak olan sayım Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Dün sabah 8.30'da başlayan sayımın ağır sürmesi nedeniyle saat 15:00’da kurul sayısı 12'den 22'ye yükseltildi.

SON FARK 13 BİN 943



Cumartesi akşamı saat 20.25 itibariyle Maltepe'deki 1089 sandığın 674'ünün sayımı tamamlandı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark ise son duruma göre 13 bin 943.

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden son verileri paylaştı.

"YILDIRIM'A 173 OY İLAVE EDİLDİ"



Yarkadaş, “Maltepe'de yeniden yapılan sayımın sonuçları da YSK'nın resmî sitesine yüklenince ortaya şu tablo çıkıyor: CHP'li İmamoğlu, saat 20.43 itibariyle 13.943 oy önde... İmamoğlu, sayım sürdükçe yeniden yeniden başkan seçiliyor...” ifadelerine yer verdi.



