İşte MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

Xiaomi MIUI 12.5 arayüzünü Mi 11'i tanıttığı aralık ayındaki etkinlikte görücüye çıkardı. Arayüz, birçok yenilik getiriyor, aynı zamanda Xiaomi ve Redmi akıllı telefon kullanıcılarının yazılımsal bazı sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Bugün Mi 11 global lansmanını düzenleyen Xiaomi, etkinlikte sadece Mi 11'den değil, yeni arayüzü MIUI 12.5'tan da bahsetti ve MIUI 12.5 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri hakkında birkaç detay sundu.

MIUI 12.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK XİAOMİ MODELLERİ PAYLAŞILDI

Xiaomi'nin etkinlik sırasında paylaştıklarına göre, Çinli firma güncellemeyi ilk kez 2021'in 2. çeyreğinde başlayacak şekilde iki dalga halinde sunulacak. Buna göre ilk dalgada MIUI 12.5 arayüzüne kavuşacak cihazlar şöyle olacak;

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 11

MIUI 12.5 güncellemesi için ikinci dalga ise Xiaomi'nin paylaştığına göre 2021'in 2. çeyreğinin sonlarında başlayacak ve Xiaomi ve Redmi'nin akıllı telefon ürün gamından 11 cihaz içerecek. Bunlar ise şunlar;

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

DAHA ESKİ CİHAZLAR İÇİN UMUT VAR

Xiaomi, kinci çeyreğin sonlarındaki dalgada daha fazla telefona güncelleme vereceğinin bilgisini paylaşıyor. Eğer daha eski bir cihazınız varsa sizin için hala biraz umut olabilir. Xiaomi MIUI 12.5 güncellemesi alacak diğer cihazları ise önümüzdeki günlerde açıklayacaktır.

