İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi!

MIUI 12 Xiaomi akıllı telefonlara gelmeye başladı. Halihazırda Xiaomi Mi 9T gibi Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar, Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu MIUI 12 güncellemesine kavuştu. Peki MIUI 12 Xiaomi telefonlara neler getiriyor?

MIUI 12 ÖZELLİKLERİ İLE XİAOMİ KULLANICILARINA NELER SUNUYOR?

MIUI 12'nin özelliklerinden en dikkat çekici olanı şüphesiz süper duvar kağıtları. Bu duvar kağıtları Mars yüzeyi ve Dünya'dan oluşuyor ve tuş kilidi açıldığında göze oldukça hoş gelen bir animasyon sunuyorlar. Ancak süper duvar kağıtları sadece belirli MIUI 12 güncellemeleri ile, belirli Xiaomi ve Redmi cihazlara indirilebilecek. MIUI 12'nin diğer bir özelliği ise değişen animasyonlar. Bu animasyonlar sayesinde Xiaomi'nin iddiasına göre MIUI kullanıcıları daha hızlı bir arayüz deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca Karanlık Mod 2.0 da MIUI 12 ile telefonlara eklenecek bir başka güzel özellik. Şimdi gelelim MIUI 12 hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabına.