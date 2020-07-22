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İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 11:58 | Son Güncelleme

MIUI 12 ne zaman gelecek? sorusunun cevabı belli oldu. Xiaomi, Endonezya'daki takvime göre Ağustos ayı içerisinde 23 Xiaomi ve Redmi akıllı telefonu daha MIUI 12'ye güncelleyecek. Peki MIUI 12 hangi telefonlara gelecek? Sizin için MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonları derledik.

MIUI 12 Xiaomi akıllı telefonlara gelmeye başladı. Halihazırda Xiaomi Mi 9T gibi Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar, Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu MIUI 12 güncellemesine kavuştu. Peki MIUI 12 Xiaomi telefonlara neler getiriyor?

MIUI 12 ÖZELLİKLERİ İLE XİAOMİ KULLANICILARINA NELER SUNUYOR?

MIUI 12'nin özelliklerinden en dikkat çekici olanı şüphesiz süper duvar kağıtları. Bu duvar kağıtları Mars yüzeyi ve Dünya'dan oluşuyor ve tuş kilidi açıldığında göze oldukça hoş gelen bir animasyon sunuyorlar. Ancak süper duvar kağıtları sadece belirli MIUI 12 güncellemeleri ile, belirli Xiaomi ve Redmi cihazlara indirilebilecek. MIUI 12'nin diğer bir özelliği ise değişen animasyonlar. Bu animasyonlar sayesinde Xiaomi'nin iddiasına göre MIUI kullanıcıları daha hızlı bir arayüz deneyimi yaşayacaklar. Ayrıca Karanlık Mod 2.0 da MIUI 12 ile telefonlara eklenecek bir başka güzel özellik. Şimdi gelelim MIUI 12 hangi telefonlara gelecek sorusunun cevabına.

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar!

Xiaomi Mi 10 - Xiaomi Mi Note 10 - Xiaomi Mi note 10 Pro
Xiaomi Mi 8 Lite - Poco F2 Pro - Pocophone F1 -
Redmi Note 9 - Redmi Note 9 Pro - Redmi Note 8 Pro -
Redmi Note 8 - Redmi Note 7 - Redmi Note 6 Pro -
Redmi Note 5 - Redmi 9 - Redmi 8A - Redmi 8A Pro -
Redmi 8- Redmi 7 - Redmi 7A - Redmi 6A -
Redmi 6 - Redmi 6 Pro - Redmi S2 -
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