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İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

MIUI 12 arayüzü Xiaomi tarafından dün tanıtıldı. Ancak 'MIUI 12 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?' sorusu hayli merak ediliyor. Biz de MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefonları sizler için listeledik. İşte MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

'MIUI 12 güncellemesi bana gelecek mi?' dünden beri çeşitli forum sitelerine girdiyseniz bu tarz sorularla elbet karşılaşmışsınızdır. Zira, Xiaomi'nin dünkü MIUI 12 tanıtımından sonra insanlar kendi telefonlarının MIUI 12'ye güncellenip güncellenmeyeceğini merak etmeye başladı. Xiaomi Mi 10 Youth Edition ile ilk kez kullanılmaya başlanan MIUI 12 arayüzü birçok yenilik getiriyor. Peki MIUI 12 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Xiaomi Mi 9 Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi 8 serisi
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Mi Mix 2
  • Redmi 8
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi 7A
  • Mi CC9
  • Mi CC9 Pro
  • Mi CC9e
  • Poco F1

Xiaomi mi a3

Xiaomi MIUI 12 güncellemesini şimdilik dörde ayırmış durumda. Yani güncellemeler dört fazda yayınlanacak. İlk olarak en yeni ve üst seviyeli akıllı telefonlar MIUI 12 güncellemesini alacak, daha sonra ise geçen senenin amiral gemilerine ve bu yılın orta seviye modellerine geçilecek. Xiaomi Mi Mix 2 dahi MIUI 12 güncellemesinden yararlanabilecek. Ancak listede telefonunuzun adını göremediyseniz üzülmeyin, Xiaomi çok yakında listeye yeni modeller ekleyebilir.

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