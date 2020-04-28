İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

'MIUI 12 güncellemesi bana gelecek mi?' dünden beri çeşitli forum sitelerine girdiyseniz bu tarz sorularla elbet karşılaşmışsınızdır. Zira, Xiaomi'nin dünkü MIUI 12 tanıtımından sonra insanlar kendi telefonlarının MIUI 12'ye güncellenip güncellenmeyeceğini merak etmeye başladı. Xiaomi Mi 10 Youth Edition ile ilk kez kullanılmaya başlanan MIUI 12 arayüzü birçok yenilik getiriyor. Peki MIUI 12 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?
Xiaomi MIUI 12 güncellemesini şimdilik dörde ayırmış durumda. Yani güncellemeler dört fazda yayınlanacak. İlk olarak en yeni ve üst seviyeli akıllı telefonlar MIUI 12 güncellemesini alacak, daha sonra ise geçen senenin amiral gemilerine ve bu yılın orta seviye modellerine geçilecek. Xiaomi Mi Mix 2 dahi MIUI 12 güncellemesinden yararlanabilecek. Ancak listede telefonunuzun adını göremediyseniz üzülmeyin, Xiaomi çok yakında listeye yeni modeller ekleyebilir.
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