İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi telefonlar!

'MIUI 12 güncellemesi bana gelecek mi?' dünden beri çeşitli forum sitelerine girdiyseniz bu tarz sorularla elbet karşılaşmışsınızdır. Zira, Xiaomi'nin dünkü MIUI 12 tanıtımından sonra insanlar kendi telefonlarının MIUI 12'ye güncellenip güncellenmeyeceğini merak etmeye başladı. Xiaomi Mi 10 Youth Edition ile ilk kez kullanılmaya başlanan MIUI 12 arayüzü birçok yenilik getiriyor. Peki MIUI 12 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Redmi K30

Redmi K30 Pro

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 serisi

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi Mix 2

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Mi CC9

Mi CC9 Pro

Mi CC9e

Poco F1

Xiaomi MIUI 12 güncellemesini şimdilik dörde ayırmış durumda. Yani güncellemeler dört fazda yayınlanacak. İlk olarak en yeni ve üst seviyeli akıllı telefonlar MIUI 12 güncellemesini alacak, daha sonra ise geçen senenin amiral gemilerine ve bu yılın orta seviye modellerine geçilecek. Xiaomi Mi Mix 2 dahi MIUI 12 güncellemesinden yararlanabilecek. Ancak listede telefonunuzun adını göremediyseniz üzülmeyin, Xiaomi çok yakında listeye yeni modeller ekleyebilir.

