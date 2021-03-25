İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun ‘Üşüyorum’ şiirinin sözleri | İşte kendi sesiyle seslendirmesi...

2009’daki genel seçimlerde mitinge katılmak için ilk kez helikopter kiralayan Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde bulunduğu helikopter, 25 Mart 2009’da Keş Dağı çevresinde düştü. Yazıcıoğlu ve beraberindekiler hayatını kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ‘Üşüyorum’ şiirinin sözleri de bu elim kazanın ardından dillerden dile dolaştı…

İşte Muhsin Yazıcıoğlu’nun, ‘Üşüyorum’ şiirinin sözleri



Üşüyorum



Bir coşku var içimde bu gün kıpır kıpır

Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum

Gözlerim parke parke taş duvarlarda

Açılıyor hayal pencerelerim

Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum

Kekik kokulu koyaklardan aşarak

Güvercinler ülkesinde dolaşıyor

Bir çeşme başı arıyorum

Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp

Mis gibi nane kokuları arasında

Ruhumu dinlemek istiyorum

Zikre dalmış her şey

Güne gülümserken papatyalar

Dualar gibi yükselir ümitlerim

Güneşle kol kola kırlarda koşarak

Siz peygamber çiçekleri toplarken

Ben çeşme başında uzanmak istiyorum

Huzur dolu içimde

Ben sonsuzluğu düşünüyorum

Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum

Durun kapanmayın pencerelerim

Güneşimi kapatmayın

Beton çok soğuk, üşüyorum...