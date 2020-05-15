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İşte Murat Övüç'ün şöhret olmadan önceki evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde, 12 evi ve 4 arabası olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün şöhrete kavuşmadan önce yaşadığı mütevazı ev ortaya çıktı.

Snob Magazin'in haberine göre; son aylarda popülerliğini arttıran fenomen Murat Övüç, bundan 7 yıl önce Beyoğlu'nda yaşıyordu.

İşte Murat Övüç'ün evi

Bir süredir rezidansta yaşayan Murat Övüç'ün, 2013 yılında oturduğu evin salonu ve yatak odası dikkat çekti.
İşte Murat Övüç'ün şöhrete kavuşmadan önce yaşadığı ev!Şimdilerde evindeki göz alıcı lüks eşyaları ve mücevherleriyle dikkat çeken Övüç'ün, üne kavuşmadan önce oturduğu evdeki eşyaların sadeliği gözlerden kaçmadı.
İşte Murat Övüç'ün şöhrete kavuşmadan önce yaşadığı ev!

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?
Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır.
5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu.
Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı.
6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor.
Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.
Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.
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