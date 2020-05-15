İşte Murat Övüç'ün şöhret olmadan önceki evi

Snob Magazin'in haberine göre; son aylarda popülerliğini arttıran fenomen Murat Övüç, bundan 7 yıl önce Beyoğlu'nda yaşıyordu.

Bir süredir rezidansta yaşayan Murat Övüç'ün, 2013 yılında oturduğu evin salonu ve yatak odası dikkat çekti.

5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu.

6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor.