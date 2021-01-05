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  4. İşte Nostradamus’un 2021 kehanetleri!

İşte Nostradamus’un 2021 kehanetleri!

05.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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İşte Nostradamus’un 2021 kehanetleri!

Fransız düşünür Nostradamus, 1555 yılında yayınladığı kehanet kitabında Fransız Devrimi’ni, Hitler’in yükselişini, John F. Kennedy suikastini tahmin etmişti. İşte Nostradamus’un 2021 için kehanetleri.

Ünlü kahin Nostradamus, 465 yıl önce yayınlanmış ve birçoğu gerçekleşmiş binlerce kehanetin yer aldığı Les Propheties adlı bir kitap yayınladı. Nostradamus, Fransa’nın güneyinde Saint Remy’de 1203’te doğdu.

Nostradamus’un 1555’te yazdığı kehanetler arasında bazısı gerçekleşti.

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İnsanlığın geleceği için binlerce öngörünün yer aldığı 932 kıtadan oluşan bir kitap yazdı. Nostradamus’un kehanetlerinin 3797’ye dek ulaştığı söyleniyor. Nostradamus, Adolf Hitler’in yükselişini, John F. Kennedy suitasitini, 11 Eylül olaylarını ve daha birçok şeyi önceden tahmin etmişti. Peki 2021 için kehanetleri neler?

ZOMBİ SENARYOSU

Nostradamus’a göre ‘yarı ölü’ vebası, tüm dünyanın sonunu getirecek.

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2020 koronavirüs pandemisi nedeniyle yeterince kötü geçmemiş gibi, Nostradamus yakalananları “yarı ölü” bir hale getiren “büyük kötülük” olarak tanımladığı bir hastalığın yükselişine işaret ediyor.

‘Bulaşıcı hastalık getiren canavar’ olarak bahsedilen salgın için Nostradamus ‘tüm dünya sona erecek’ ve ‘anneler ve babalar üzüntüsünden ölecek’ ifadelerini kullandı.

KÜRESEL KITLIK

2021’de insanlık için en büyük tehlike küresel bir kıtlık olacak.

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Nostradamus’un listesi “Yağmur, kan, süt, kıtlık, çelik ve veba” olarak devam ediyor. Nostradamus’un kehanetleri arasında en büyük tehdit kıtlık gibi görünüyor. Bu ayın başında Birleşmiş Milletler koronavirüsün ardından dünyayı vuracak bir küresel kıtlık konusunda uyarıda bulunmuştu.

GÜNEŞ FIRTINALARI VE METEOR ÇARPMASI

Kehanete göre 2021’de dünyaya meteor çarpabilir.

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Nostradamus’un bir diğer kehanetine göre Güneş’ten gelen büyük miktarda ani radyasyon yayılımının bir güneş fırtınasına yol açacak. Bu kehanetin yer aldığı aynı pasajda anlatılan gökten yağacak ‘büyük bir dolu’ bir duvarın düşmesine neden olacak. Bu ifadenin bir meteor ya da asteroid çarpması olabileceği düşünülüyor.

ROBOTLARIN DEVRİMİ

Nostradamus ‘ölümsüz bir bilgenin’ 2021’de yükseleceğini söyüyor.

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Yapay zeka teknolojisinin yükselişte olması yeni bir bilgi değil. Ancak 2021, işlerin insan kontrolünden çıktığı bir yıl olabilir.
Nostradamus’un ‘yeni bilge’ olarak sözünü ettiği yapay zeka teknolojisi insanlığın ‘ölümsüzlüğe daveti’ olarak yorumlanırken, bu yükseliğin ‘yanan bedenlerle’ devam edeceği öngörülüyor.

AMERİKA’YI SARSACAK DEPREM

Nostradamus’a göre Amerika bir depremle karşı karşıya gelecek.

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felaketi yaşanacağı öngörülüyor. Nostradamus’un ‘Batı Toprakları’ olarak söz ettiği yerin Kuzey Amerika olduğu düşünülüyor.

ROBOT ASKERLER

Nostradamus 2021’de robot askerlerin ortaya çıkacağını öngörüyor.

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Nostradamus’un yazdığı kehanetler arasında 2021’de robot askerlerin ortaya çıkacağı öngörüsü de var. Halihazırda savaş teknolojileri alanında “çöpe atılabilir” robotlar, yapay zeka jet pilotları gibi ciddi teknolojik yenilikler söz konusu.

3. DÜNYA SAVAŞI

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Nostradamus kehanetleri arasında üçüncü büyük bir savaşın başlayabileceği öngörüsü bulunuyor. Bu öngörüye göre savaşı başlatacak olan şey büyük bir liderin ölümü olacak.

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