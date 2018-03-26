MAGAZİN

İşte Nusret Gökçe'nin yeni tarzı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Dubai ziyareti sırasında yöresel kıyafetler giyip poz verdi

Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti.

Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.

0x0-dubaiye-giden-nusret-yeni-imajiyla-poz-verdi-1522010903375

Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Nusret'in paylaşımı 1 saat içerisinde 290 binin üzerinde beğeni aldı.

ÖZEL SERVİS İÇİN 500 TL İSTİYOR!

2017’de yaptığı tuz şovlarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Nusr-et, Amerika’da talk show’lara çıkmış, dizilerde oynamış ve tüm dünyada bir fenomen haline gelmişti. Ankara, Bodrum, Etiler, Nişantaşı, Dubai, Abu Dhabi, Bebek, Kanyon AVM, İstinye Park AVM, Doha, Miami ve New York’ta restoranları bulunan et zinciri, şimdi de 500 liralık özel servis ücretiyle gündemde.

Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları

1 / 38

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'
2 / 38

'Bir teselli ver dedi'

'Bir teselli ver dedi'
3 / 38

'Canan Karatay en sevdigim dedi'

'Canan Karatay en sevdigim dedi'
4 / 38

'I love you cimbom dedi'

'I love you cimbom dedi'
5 / 38

'Herkes bize biz sana dediler'

'Herkes bize biz sana dediler'
6 / 38

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'
7 / 38

'Çiğ çiğ yerim dedi'

'Çiğ çiğ yerim dedi'
8 / 38

'Organik adamsın dediler'

'Organik adamsın dediler'
9 / 38

'Ecele neke dedi'

'Ecele neke dedi'
10 / 38

'Derya kuzuları bunlar'

'Derya kuzuları bunlar'
11 / 38

'Rihanna da bizden yiyor'

'Rihanna da bizden yiyor'
12 / 38

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'
13 / 38

'No money no honey dedi'

'No money no honey dedi'
14 / 38

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'
15 / 38

'Davay davay dedi'

'Davay davay dedi'
16 / 38

'Parça güzel olunca ben'

'Parça güzel olunca ben'
17 / 38

'Kuzuyu yatırdık :)'

'Kuzuyu yatırdık :)'
18 / 38

'Im ready dedi'

'Im ready dedi'
19 / 38

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'
20 / 38

'Tek imparator var oda sensin dedim'

'Tek imparator var oda sensin dedim'
21 / 38

'Hazır olun geliyorum dedi'

'Hazır olun geliyorum dedi'
22 / 38

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'
23 / 38

'Önden tango arkadan halay dedi'

'Önden tango arkadan halay dedi'
24 / 38

Face to face! dedi

Face to face! dedi
25 / 38

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'
26 / 38

'Süt değil süt danası severim dedi'

'Süt değil süt danası severim dedi'
27 / 38

'Baklavalar lensmi dediler'

'Baklavalar lensmi dediler'
28 / 38

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'
29 / 38

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'
30 / 38

'Reis sensin dedi'

'Reis sensin dedi'
31 / 38

'Ben hazırım dedi'

'Ben hazırım dedi'
32 / 38

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'
33 / 38

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'
34 / 38

'Kaçak et keser misin dediler'

'Kaçak et keser misin dediler'
35 / 38

'Senin havan başka dedi'

'Senin havan başka dedi'
36 / 38

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'
37 / 38

'Eti bana sevdirir misin dedi'

'Eti bana sevdirir misin dedi'
38 / 38

'Aslan hemşerim'

'Aslan hemşerim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret Nusret Gökçe

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 56 ölü!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kim Kardashian yine rezil oldu

Kim Kardashian yine rezil oldu

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Sıla yine imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Zehra Çilingiroğlu'nun gönlü ferman dinlemedi!

Zehra Çilingiroğlu'nun gönlü ferman dinlemedi!

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

Selena Gomez'den eleştirilere ince ayar

Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte

Aylin Coşkun, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü!

Aylin Coşkun, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.