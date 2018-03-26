İşte Nusret Gökçe'nin yeni tarzı...

Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti.

Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.

Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Nusret'in paylaşımı 1 saat içerisinde 290 binin üzerinde beğeni aldı.

ÖZEL SERVİS İÇİN 500 TL İSTİYOR!

2017’de yaptığı tuz şovlarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Nusr-et, Amerika’da talk show’lara çıkmış, dizilerde oynamış ve tüm dünyada bir fenomen haline gelmişti. Ankara, Bodrum, Etiler, Nişantaşı, Dubai, Abu Dhabi, Bebek, Kanyon AVM, İstinye Park AVM, Doha, Miami ve New York’ta restoranları bulunan et zinciri, şimdi de 500 liralık özel servis ücretiyle gündemde.