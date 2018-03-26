İşte Nusret Gökçe'nin yeni tarzı...

Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti.
Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.
Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Nusret'in paylaşımı 1 saat içerisinde 290 binin üzerinde beğeni aldı.
ÖZEL SERVİS İÇİN 500 TL İSTİYOR!
2017’de yaptığı tuz şovlarıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Nusr-et, Amerika’da talk show’lara çıkmış, dizilerde oynamış ve tüm dünyada bir fenomen haline gelmişti. Ankara, Bodrum, Etiler, Nişantaşı, Dubai, Abu Dhabi, Bebek, Kanyon AVM, İstinye Park AVM, Doha, Miami ve New York’ta restoranları bulunan et zinciri, şimdi de 500 liralık özel servis ücretiyle gündemde.
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
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'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'
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'Bir teselli ver dedi'
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'Canan Karatay en sevdigim dedi'
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'I love you cimbom dedi'
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'Herkes bize biz sana dediler'
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'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'
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'Çiğ çiğ yerim dedi'
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'Organik adamsın dediler'
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'Derya kuzuları bunlar'
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'Rihanna da bizden yiyor'
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'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'
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'No money no honey dedi'
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'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'
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'Davay davay dedi'
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'Parça güzel olunca ben'
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'Kuzuyu yatırdık :)'
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'Benden fazla çalışıyorsun dedi'
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'Tek imparator var oda sensin dedim'
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'Hazır olun geliyorum dedi'
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'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'
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'Önden tango arkadan halay dedi'
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Face to face! dedi
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'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'
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'Süt değil süt danası severim dedi'
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'Baklavalar lensmi dediler'
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'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'
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'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'
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'Reis sensin dedi'
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'Ben hazırım dedi'
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'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'
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'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'
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'Kaçak et keser misin dediler'
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'Senin havan başka dedi'
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'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'
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'Eti bana sevdirir misin dedi'
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