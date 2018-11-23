Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.

Fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek "Fotoğrafla da gol yenir miymiş?

İşte tipik örneği..." yazdı.





