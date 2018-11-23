HABER

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 16:49 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sık sık eleştirdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la karşı karşıya gelince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Melih Gökçek de fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak yorum yaptı. Gökçek, ""Fotoğrafla da gol yenir miymiş? İşte tipik örneği..." ifadesini kullandı.

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 senesi bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sunum öncesi komisyona gelen milletvekilleriyle selamlaştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Bakan Albayrak bu esnada CHP Milletvekili Abdüllatif Şener ile Berat Albayrak komisyonda karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesi fotomuhabiri Yavuz Alatan o anı görüntüledi.

Fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek "Fotoğrafla da gol yenir miymiş?
İşte tipik örneği..." yazdı.

mel

PARTNERJoker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek! Joker’in indirimleri anneleri çok sevindirecek!
Vatan Partisi Kadıköy adayını açıkladıVatan Partisi Kadıköy adayını açıkladı
Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldıKreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP abdüllatif şener Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Melih Gökçek

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 60 yorum
Seni de akp belediyeden şutladi,gol mü oldun,auta mi çıktın ball Gokcek!
geçen sene sende 90 dan yumurtlamıştın ne çabuk unuttun
Sen kendine bir baksan bay Melihhh...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Kreşteki kan donduran görüntülerle ilgili yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.