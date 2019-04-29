İşte o villa

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü türkücü Yavuz Bingöl’ün 2012 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar’dan satın aldığı yazlığı icralık oldu. Yavuz Bingöl’ün, Avşar kızından satın aldığı malikane tarzındaki villa, büyük aşk yaşayıp evlendiği ve 2016 yılında da boşandığı eski eşi Öykü Gürman’ın 200 bin liralık boşanma tazminatı talebi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. İhlas Haber Ajansı o villayı görüntüledi

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, bir dönem hayatını birleştirdiği oyuncu ve sanatçı Yavuz Bingöl ile şu sıralar davalık duruma geldi.

Kardeşi Berk ile birlikte seslendirdikleri “Evlerinin Önü Boyalı Direk” türküsü ile sahne dünyasına adım atan, "Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle şöhretini perçinleyen Öykü Gürman; 2015-2016 yılları arasında sanatçı Yavuz Bingöl ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan çiftin ayrılıkları sonrasında Yavuz Bingöl, Öykü Gürman’a nafaka ödemeye mahkum edilmişti. Yıllardır süregelen davada alınan karar ile Yavuz Bingöl hakkında yasal takip başlatıldığı öğrenildi.

Bu karar sonrasında Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı’nda İnci Sitesi’nde bulunan ve Bilirkişi Raporu’na göre; 3 milyon 50 bin lira bedel biçilen evin, Gürman’ın Yavuz Bingöl’den talep ettiği 200 bin liralık tazminata karşılık satılabileceği iddia ediliyor.

Yavuz Bingöl’ün; bir zamanlar fırtınalı bir aşk yaşadıkları için o dönem İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aşk yuvamız” olarak nitelendirdiği Sarımsaklı’daki eve 2 yıldan bu yana hiç uğramadığı ve evde bir bekçinin 24 saat görev yaptığı öğrenildi.

2 yıldan bu yana kullanılmayan evde bakımsızlık nedeniyle salaş bir görüntünün hakim olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin giriş kısmındaki yolda ise site yönetimi tarafından yeni düzenlemelerin yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.



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