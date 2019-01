İşte Ocak ayında piyasaya çıkacak oyunlar

İşte Ocak ayında piyasaya çıkacak olan oyunlar:

Fitness Boxing – 4 Ocak

Pikuniku – 7 Ocak

Aftercharge – 10 Ocak

Bury Me, My Love – 10 Ocak

Double Cross – 10 Ocak

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story and Bowser Jr’s Journey – 11 Ocak

New Super Mario Bros. U Deluxe – 11 Ocak

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 11 Ocak

Onimusha: Warlords – 15 Ocak

Smash Hit Plunder – 15 Ocak

Smoke and Sacrifice – 15 Ocak

Vane – 15 Ocak

Hell Warders – 17 Ocak

Octahedron – 17 Ocak

YIIK: A Post-Modern RPG – 17 Ocak

Ace Combat 7: Skies Unknown – 18 Ocak

Senran Kagura Burst Re:Newal – 18 Ocak

Travis Strikes Again: No More Heroes – 18 Ocak

A Fisherman’s Tale – 22 Ocak

At the Gates – 23 Ocak

Slay the Spire – 23 Ocak

Battlefleet Gothic: Armada 2 – 24 Ocak

Life is Strange 2 – Episode 2: Rules – 24 Ocak

Resident Evil 2 Remake – 25 Ocak

Genesis: Alpha One – 29 Ocak

Kingdom Hearts 3 – 29 Ocak

Planetside Arena – 29 Ocak

Fission Superstar X – 31 Ocak

Sunless Skies – 31 Ocak

