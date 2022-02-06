İşte Omicron'un ilk belirtisi! ABD'li doktor, baskın hale gelen varyantın ilk belirtisini paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iki yıldır hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsün bugüne dek karşılaşılan en bulaşıcı varyantı ise Omicron varyantı olarak biliniyor. Baskın varyant haline gelen Omicron hızla yayılmaya ise devam ediyor. ABD'li bir doktor ise Omicron'un ilk belirtisini paylaşmış durumda.

İŞTE OMICRON'UN İLK BELİRTİSİ!

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr. Cio-Peña, Omicron'un belirtilerinin ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu hakkında konuştu.

Dr. Cio-Peña, ilk belirtilerin, tıkanıklık ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu ifade etti.

"DELTA VEYA ALPHA'DAN DAHA HIZLI"

Dr Pena, Omicron ile enfekte olduktan sonra, insanların normalde semptomları bir ila iki gün içinde, Delta veya Alpha varyantından daha hızlı yaşamaya başladığını da sözlerine ekledi.

Haberde ayrıca Omicron'un semptomlarının ne oldukları konusunda bilgi sağlayacak uzun bir kaynak listesinin olduğu belirtilirken, ZOE Covid uygulamasından bahsedildi.

King's College London'daki bilim insanları tarafından pandeminin başlangıcında geliştirilen uygulamanın, Kovid-19 test sonucu pozitif olan ve olmayan kişilerin semptomlarını bir uygulamaya girmesine izin verdiği vurgulandı. Milyonlarca kişi tarafından kullanıldığı kaydedilen bu uygulamanın, Kovid-19 semptomlarının neler olduğunu ve değişip değişmediğini belirlemek için kullanıldığı kaydedildi.

King's College London Epidemiyoloji bölümünden, ZOE Covid Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Tim Spector BBC'ye, "Omicron'un, Delta varyantını hafif semptomlarla geçiren aşılanmış insanlarda gördüğümüz gibi geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

OMICRON'UN SEMPTOMLARI NELER?

Binlerce kişinin uygulamaya kaydettiği semptomların verilerini toplayan araştırmacılar Delta ve Omicron varyantlarının semptomlarını analiz ediyor.

Şimdiye kadar kaydedilen beş ortak semptom:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Bu hafif semptomlar daha çok aşılanmış ya da başka şekilde bağışıklık kazanmış kişilerin verileriyle belirlendi.

TEMİZLİK, MASKE VE SOSYAL MESAFE...

Bununla birlikte, hala koronavirüs ile mücadelemiz sürüyor ve kısıtlamalar hafifletilmiş olsa da Omicron varyantından da korunmak için temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekiyor.

