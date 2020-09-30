İşte One UI 3.0 ile gelen yenilikler!

Samsung’un Galaxy Note 20 etkinliğinde tanıttığı yeni arayüzü One UI 3.0 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni arayüzünün tüm yeniliklerini paylaşan Samsung, bugün da Galaxy S20 için One UI 3.0 Beta sürecinin çok yakında başlayacağını resmen açıkladı.

Amerika, Güney Kore, Almanya, Fransa ve İngiltere’de başlayacak olan beta süreci muhtemelen 3-4 ay sürecek. İlk etapta Android 10 tabanlı olacak olan bu yeni arayüz 2021’in ilk ışıklarında Android 11 üzerine inşa edilecek.

Türkiye’de sadece nihai sürümü yükleme imkanı sunacak olan Samsung’un Galaxy S20 için One UI 3.0 güncellemesini 2021’in ilk çeyreğinde yayınlayacağını düşünüyoruz. Güncelleme konusunda şeytanın bacağını kıran ve 3 yıl boyunca ana Android güncellemelerini sunma sözü veren Samsung, bakalım Android 11’de nasıl bir performans sergileyecek?

ONE UI 3.0 İLE GELEN YENİLİKLER

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Giriş ekranının boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar> Gelişmiş özellikler> Hareketler ve hareketler üzerinde açabilirsiniz.

Kilit ekranı

Dinamik Kilit Ekranı artık daha fazla kategoriye sahiptir ve birden fazla seçebilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.

Hızlı Panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medyanızı kendi bölümlerinde daha rahat görün.

Her zaman açık ekran

Her zaman açık ekran widget’ları geliştirildi.

Ulaşılabilirlik

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayın.

Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini alın.

Erişilebilirlik kısayolunu ayarlarda daha kolay ayarlayın.

Ses dedektörleri artık kapı zili çaldığında veya bebek ağladığında size daha görünür uyarılar vermek için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar’da Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz ve ayarlar en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareketleri, ekran yakınlaştırmasını ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.

İnternet

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi.

Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.

İşlerin bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi.

Web sitelerini çeviren biri de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.

Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama yeteneği eklendi.

Artık tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğu için geliştirilmiş tasarım.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Aynı anda birden fazla bağlantılı kişiyi düzenleme yeteneği eklendi.

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.

Arama deneyimini geliştirdi.

Çöp kutusu için saklama süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme yeteneği eklendi.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları saklamak için bir çöp kutusu oluşturun.

Diğer cihazlarda Ara ve Mesaj Gönder

Bixby Rutinleri ile diğer cihazlarda Arama ve Metin özelliğini açma veya kapatma özelliği eklendi.

Takvim

Aynı başlangıç ​​saatine sahip etkinlikler artık ay ve gündem görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik eklemek ve düzenlemek için seçenekler yeniden düzenlendi.

Tam ekran uyarıları için iyileştirilmiş düzen.

Hatırlatma

Tam ekran uyarıları için iyileştirilmiş düzen eklendi.

Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında bir telefon kullanım melodisi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widget’ı eklendi.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmeniz için kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.

Kamera

Geliştirilmiş otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği.

Yüksek yakınlaştırma seviyelerinde ayın fotoğraflarını çekerken iyileştirilmiş sabitleme.

Fotoğraf Düzenleme

Düzenlenen resimleri orijinal sürümlerine geri döndürme özelliği eklendi.

Bixby

Gruplanmış önceden ayarlanmış rutinler, hızlı bir şekilde başlamanıza ve kendi rutinlerinizi hızlı bir şekilde nasıl oluşturacağınızı öğrenmenize yardımcı olur.

Artık bir rutin sona erdiğinde hangi eylemlerin tersine çevrildiğini görebilirsiniz.

Belirli bir başlangıç zamanı, bir Bluetooth veya Wi-Fi ağının bağlantısının kesilmesi, belirli bir numaradan arama ve daha fazlası gibi yeni koşullar eklendi.

Bixby ile konuşma ve erişilebilirlik eylemleri dahil yeni eylemler eklendi.

Her rutin için özelleştirilmiş bir simge ekleyebilir ve hızlı erişim için Kilit ekranına rutinler ekleyebilirsiniz.

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