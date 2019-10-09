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İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği ve Türkiye tarihine "en kanlı terör eylemi" olarak geçen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" için farklı illerden gelen yüzlerce kişinin toplandığı Ankara Garı önünde, terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırının görüntülerine Anadolu Ajansı (AA) ulaştı.

Saldırıyı gerçekleştirmek için Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu terörist, Ankara'ya Gölbaşı ilçesinden giriş yaptı.

Canlı bombaları taşıyan araç saat 09.00 sıralarında Konya Yolu Mevlana Bulvarı'ndaki kameralarca tespit edildi. Yaklaşık 15 dakika sonra araçtan inen teröristler, çevirdikleri taksiyle İnönü Bulvarı üzerinden TBMM önünden geçti.

Bir süre sonra araçtan inen iki saldırgan, TBMM Dikmen Kapısı önünden TBMM Bulvar kapısı ve Akay Kavşağına doğru yan yana yürüdü. Meclis Çankaya Kapısı civarında yine taksiye binen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi.

Burayı gören kameraların da kadrajına giren canlı bombalar, miting için başka illerden gelerek Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi. Beyaz tabanlı spor ayakkabı giyen canlı bombanın montunun içindeki bomba düzeneğini elleriyle desteklemesi de kameralara yansıdı.

Saatler 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan üç saniye sonra ikinci canlı bomba da üzerindeki bombayı ateşledi.

Patlamanın etkisiyle alevlerle birlikte giysi parçalarının havaya uçtuğu görüldüğü kayıtlarda, vatandaşların panikle olay yerinden kaçmaya çalıştıkları anlar da kameraya yansıdı. Saldırıda ikisi çocuk 100 kişi hayatını kaybetti, 20'si çocuk 391 kişi de yaralandı.

FAİLLER CEZASIZ KALMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşması 7 Kasım 2016'da görülen dava, 3 Ağustos 2018'de karara bağlandı. Bu süreçte 55 celsede 545 müşteki ile 26 tanık beyanı alındı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Söz konusu sanıkları 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına da çarptıran mahkeme heyeti, bu sanıklardan bazılarına başka suçlardan ayrıca hapis ve adli para cezası verdi.

Sanıklardan Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 12 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, aynı suçtan yargılanan sanıklar Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Hüküm verilen sanıklar hakkında, takdir indirimi yapılmadı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Garı terör

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