İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Harekata katılan birliklerin komutanlarına telsizden seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk komandosunun gücünü her zaman gösterdiniz, o dağlarda bugün de bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" dedi.

Son dönemde Irak’ın sınırındaki karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatıldı.

Pençe-Kartal Operasyonu’nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Haftanin’de terör yuvalarına girmeye başladı. Büyük özenle planlanarak icra edilen harekatın detayları ise dikkati çekti.

150'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Verilen emrin ardından başlatılan operasyon kapsamında ilk olarak tüm harekat alanı ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya başlandı. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarların da kullanıldığı atışlar kapsamında 150'den fazla hedef tam isabetle vuruldu.