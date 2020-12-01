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İşte Perotti'nin kariyerindeki sakatlık öyküsü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.12.2020 09:08 | Son Güncelleme

Sakatlığından dolayı kariyerinin son 10 sezonunda 111 maç kaçıran 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de de bu talihsizlikten kurtulamadı.

İşte Perotti'nin kariyerindeki sakatlık öyküsü

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, Beşiktaş maçının 37. dakikasında kendisini yere bırakmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertli kulüp de dün 32 yaşındaki sol kanadın, diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kariyerinin son 10 sezonunda 34 kez sakatlanan Diego Perotti, sarı-lacivertli forma altında da sakatlıktan kurtulamadı. Tedavi sürecinin 15 gün olacağı belirtilen Perotti, daha sonra antrenmanlara başlayacak. Takıma dönme süresinin ise fiziksel durumuna bağlı olarak 1 ayı bulacağı ön görülüyor.

TOPLAM 743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Fenerbahçe'ye transferi döneminde de sakat olan ve 28 Ekim tarihinde çimlere geri dönen oyuncu, yaklaşık 1 ay sonra tekrardan tedavi altına alındı.

Perotti, kariyerinin son 10 yılında sakatlıklar yüzünden tam 111 maç kaçırdı ve 743 gün sahalardan uzak kaldı. Sezonda ortalama 3 ila 4 kez sakatlanan ve 11 maç kaçıran yıldız futbolcu daha önce diz, hamstring, alt adale, karın kas, ayak bileği, bel gibi bölgelerden sakatlandı.

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