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İşte pil canavarı uygulamalar

29.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bazı çalışmalar ile birlikte pil canavarı uygulamalar tespit edildi. Bu uygulamaların şarjı adeta emerek bitirdiği ortaya çıktı.

İşte pil canavarı uygulamalar

Evde şarjınızı tamamen doldurup dışarıya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde bataryanızın sıfıra düştüğünü görebilirsiniz. Bunun neden bazı uygulamaların pili çok fazla kullanması olabilir.

Kimi uygulamalar zararsız görünmesine rağmen yüksek enerji tüketiyor. Hatta aktif olmasalar bile ciddi miktarlarda şarj kullanıyorlar. Bu durum aynı zamanda telefonunuzu sürekli şarj etmenize neden oluyor. En fazla şarj tükettiği söylenen uygulamaların arasında ise dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından Snapchat de yer alıyor.

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PİLİNİZİ KISA SÜREDE AZALTABİLİRLER

Snapchat hem bildirim servisi hem de diğer hizmetleri ile şarjınızı kısa bir süre içerisinde bitirebilir. Ayrıca bu uygulama konum ve çeşitli servislere erişince batarya miktarınızda çok ciddi seviyede azalmaya neden olabilir.

En fazla şarj yiyen bir diğer uygulama Netflix oldu. Pil tüketimi bakımından ön sıralarda yer alan bu uygulama çeşitli fonksiyonları nedeniyle pil katili durumunda. Her ne kadar bir film veya dizi açıp izlemek keyifli olsa bile yine de şarjınız için aynı şeyi söylemek mümkün değil. En fazla şarj yiyen bir diğer uygulama ise YouTube oldu. Bağımlılık yapacak videolara sahip olan YouTube ciddi ölçüde şarj yiyor. Pil canavarı uygulamalar bunlardan ibaret değil.

Uber, Tinder, WhatsApp, Facebook ve Instagram en fazla şarj yiyen diğer uygulamalar içerisinde yer alıyor. Bu uygulamalar bataryanızı kısa bir süre içerisinde bitirmesi ile ünlü.

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