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  4. İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Menteşe Karbağlar Yaylası'ndaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin, 5 gün boyunca aranmıştı. Cesedinin üzerine beton dökülmüş varilin içinde olduğu öğrenilen Pınar Gültekin'in 16 Temmuz günü Muğla'da öldürüldüğü evin içi görüntülendi. Cinayet evinde içinde ateş yakılmış varil ve kül izlerinin hala durduğu görüldü.

En son Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14’de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖN BALKONDA VARİL VE KÜL İZLERİ BULUNDU

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

SON GÖREV İÇİN CENAZESİ BEKLENİYOR

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in mezarı da hazırlandı. Pınar’ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.

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Pınar’ın hemşehrileri, Türkiye’de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.

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