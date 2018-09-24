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İşte piyasadaki en iyi Android telefonlar (Android 10 yaşında)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.09.2018 11:06 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android, 10’uncu yaşını kutluyor. Android telefonlar, tarihlerinin belki de en güzel günlerini yaşıyor. Kıvrık, eğimli ekrana sahip modeller, çizilmeyen, kırılmayan, nano teknolojili kasalar, su geçirmez modeller...

Hemen her marka, gelmiş geçmiş en güçlü amiral gemisi modellerini piyasaya sürdüler Android’in 10’uncu yılında piyasadaki en iyi Android telefonları sizler için derledik...

En iyi Android telefonlar

1 / 50

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro
6.1 inç ekran
2 / 50

128 GB depolama
3 / 50

6 GB RAM
4 / 50

4 bin mAh batarya
5 / 50

40 MP kamera
6 / 50

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Plus
6.2 inç ekran
7 / 50

64 GB depolama
8 / 50

6 GB RAM
9 / 50

3 bin 500 mAh batarya
10 / 50

12 MP kamera
11 / 50

LG G7 ThinQ

LG G7 ThinQ
6.1 inç ekran
12 / 50

64 GB depolama
13 / 50

4 GB RAM
14 / 50

3 bin mAh batarya
15 / 50

16 MP kamera
16 / 50

Samsung Note 9

Samsung Note 9
6.4 inç ekran
17 / 50

128 GB depolama
18 / 50

6 GB RAM
19 / 50

4 bin mAh batarya
20 / 50

12 MP kamera
21 / 50

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 2 XL
6 inç ekran
22 / 50

64 GB depolama
23 / 50

4 GB RAM
24 / 50

3 bin 520 mAh batarya
25 / 50

12.2 MP kamera
26 / 50

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro
6 inç ekran
27 / 50

128 GB depolama
28 / 50

6 GB RAM
29 / 50

4 bin mAh batarya
30 / 50

12 MP kamera
31 / 50

OnePlus 6

OnePlus 6
6.28 inç ekran
32 / 50

64 GB depolama
33 / 50

6 GB RAM
34 / 50

3 bin 300 mAh batarya
35 / 50

16 MP kamera
36 / 50

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus
6.2 inç ekran
37 / 50

64 GB depolama
38 / 50

4 GB RAM
39 / 50

3 bin 500 mAh batarya
40 / 50

12 MP kamera
41 / 50

LG G6

LG G6
5.7 inç ekran
42 / 50

32 GB depolama
43 / 50

4 GB RAM
44 / 50

3 bin 300 mAh batarya
45 / 50

13 MP kamera
46 / 50

BlackBerry Key2

BlackBerry Key2
4.5 inç ekran
47 / 50

BlackBerry Key2

BlackBerry Key2
64 GB depolama
48 / 50

6 GB RAM
49 / 50

3 bin 500 mAh batarya
50 / 50

12 MP kamera
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Anahtar Kelimeler:
android akıllı telefon

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