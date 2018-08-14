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İşte piyasadaki en ucuz akıllı telefonlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Amiral gemisi modellerinin 6-7 bin TL bandında yerleştiği günümüzde pek çok kullanıcı çareyi teknoloji devlerinin bir önceki modellerini satın almakta buluyor. Siz de telefonunu uygun bir fiyata değiştirmek isteyenlerdenseniz bu listeye bakmanızda fayda var.

Fiyatı 2000 TL'nin altında olan akıllı telefonları sizin için listeledik. İşte 2000 TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

En uygun fiyatlı akıllı telefonlar

1 / 80

Xiaomi Redmi Note 4

Xiaomi Redmi Note 4
5.5 inç ekran
2 / 80

32 GB depolama
3 / 80

3 GB RAM
4 / 80

4100 mAh batarya
5 / 80

13 MP kamera
6 / 80

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5
5.1 inç ekran
7 / 80

16 GB depolama
8 / 80

2 GB RAM
9 / 80

2800 mAh batarya
10 / 80

16 MP kamera
11 / 80

Nokia 5

Nokia 5
5.2 inç ekran
12 / 80

16 GB depolama
13 / 80

2 GB RAM
14 / 80

3000 mAh batarya
15 / 80

13 MP kamera
16 / 80

LG G4

LG G4
5.5 inç ekran
17 / 80

32 GB depolama
18 / 80

3 GB RAM
19 / 80

3000 mAh batarya
20 / 80

16 MP kamera
21 / 80

Huawei P9 Lite

Huawei P9 Lite
5.2 inç ekran
22 / 80

16 GB depolama
23 / 80

3 GB RAM
24 / 80

3000 mAh batarya
25 / 80

13 MP kamera
26 / 80

General Mobile GM 6

General Mobile GM 6
5 inç ekran
27 / 80

32 GB depolama
28 / 80

3 GB RAM
29 / 80

3000 mAh batarya
30 / 80

13 MP kamera
31 / 80

Lenovo K6 Note

Lenovo K6 Note
5.5 inç ekran
32 / 80

32 GB depolama
33 / 80

3 GB RAM
34 / 80

4000 mAh batarya
35 / 80

16 MP kamera
36 / 80

Huawei Y7

Huawei Y7
5.5 inç ekran
37 / 80

16 GB depolama
38 / 80

2 GB RAM
39 / 80

4000 mAh batarya
40 / 80

12 MP kamera
41 / 80

HTC Desire 830

HTC Desire 830
5.5 inç ekran
42 / 80

32 GB depolama
43 / 80

3 GB RAM
44 / 80

2800 mAh batarya
45 / 80

13 MP kamera
46 / 80

Vestel Venus V3

Vestel Venus V3
5.5 inç ekran
47 / 80

32 GB depolama
48 / 80

2 GB RAM
49 / 80

2480 mAh batarya
50 / 80

13 MP kamera
51 / 80

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy J7
5.5 inç ekran
52 / 80

16 GB depolama
53 / 80

1.5 GB RAM
54 / 80

3000 mAh batarya
55 / 80

13 MP kamera
56 / 80

Casper VIA M2

Casper VIA M2
5 inç ekran
57 / 80

32 GB depolama
58 / 80

3 GB RAM
59 / 80

3000 mAh batarya
60 / 80

13 MP kamera
61 / 80

Xiaomi Redmi Note 2

Xiaomi Redmi Note 2
5.5 inç ekran
62 / 80

16 GB depolama
63 / 80

2 GB RAM
64 / 80

3060 mAh batarya
65 / 80

13 MP kamera
66 / 80

Turkcell T80

Turkcell T80
5.2 inç ekran
67 / 80

16 GB depolama
68 / 80

2 GB RAM
69 / 80

2730 mAh batarya
70 / 80

13 MP kamera
71 / 80

LG Stylus 3

LG Stylus 3
5.7 inç ekran
72 / 80

16 GB depolama
73 / 80

2 GB RAM
74 / 80

3200 mAh batarya
75 / 80

13 MP kamera
76 / 80

Samsung Galaxy Alpha

Samsung Galaxy Alpha
4.7 inç ekran
77 / 80

32 GB depolama
78 / 80

2 GB RAM
79 / 80

1860 mAh batarya
80 / 80

12 MP kamera
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