İşte PlayStation 5'in desteklemeyeceği oyunlar!

PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini artık biliyoruz. Hatta birçok kişi çeşitli online mağazalar aracılığıyla PlayStation 5 ön siparişlerini bile vermiş durumda. Şimdi gözler ise PlayStation 5 oyunlarında. Sony ise bu konuda bir iyi bir de kötü haber verdi.

PLAYSTATİON 5 PLAYSTATİON 3'Ü DESTEKLEMEYECEK

Sony, PlayStation 5'in destekleyeceği oyunları duyurdu. Daha doğrusu, desteklemeyeceği oyunları desek daha doğru olur. Zira Sony'nin açıklamasına göre PlayStation 5; PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını desteklemeyecek. Fakat PlayStation 4 oyunları için aynı şey geçerli değil.

PS4 SAHİPLERİ İÇİN OYUN KEYFİ PS5'TE DEVAM EDECEK

PlayStation 4 oyunları, PlayStation 5 tarafından desteklenmeye devam edecek. Sony bu anlamda PS5'in PS4 oyunlarının yüzde 99'una uyum sağlayacağını söylüyor. Yani PlayStation 4 sahipleri, PlayStation 5 veya PlayStation 5 Digital Edition satın aldıklarında şu anda oynadıkları PS4 oyunlarını PlayStation 5'te de oynayabilecek.

PLAYSTATION 5’İN FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 fiyatı geçtiğimiz günlerde düzenlenen PlayStation 5 Showcase etkinliğiyle birlikte görücüye çıkmıştı. Buna göre disk girişine sahip standart PlayStation 5 499 dolar, disksiz sürüm PlayStation 5 Digital Edition ise 399 dolardan satışa sunuluyor. Yeni nesil oyun konsolları 12 Kasım'da seçili pazarlarda, 19 Kasım'da ise Türkiye dahil tüm pazarlarda yerini alacak.

