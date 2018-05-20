İşte Prens Harry ile evlenen Meghan Markle’ın ikinci gelinliği

Meghan Markle’ın gelinliği gündemi salladı. Prens Harry ile bugün evlenen ABD’li oyunucu Meghan Markle’ın gelinliğinin tasarımcısı belli oldu. Sade bir gelinlik seçen Markle, uzun kollu, ipek bir gelinlik giydi.

Gelinliğin en gösterişli kısmı, uzun duvağıydı. Üzerinde çiçekli işlemeler olan duvak, 4,5 metre uzunluğundaydı.

Markle, tasarımcı Claire Waight Keller imzalı Givenchy marka gelinlik giydi. İngiliz tasarımcı Claire Waight Keller, Givenchy’nin ilk kadın tasarımcısı.

İKİNCİ GELİNLİK ORTAYA ÇIKTI

Meghan Markle resmi tören sonrası çok konuşulan gelinliğini çıkarıp ikinci gelinliğini giydi. Resepsiyon için yola çıkan Meghan'ın ikinci gelinliği Stella McCartney imzalıydı.

Meghan Markle parmağındaki yüzükte gözlerden kaçmadı. Taze gelin parmağına Harry'nin annesi Diana'ya aitti bir yüzük taktı.



