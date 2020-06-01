İşte PS5 için çıkması beklenen oyunların listesi!

Doğru olup olmadığı merak edilirken Sony resmi bir açıklama ile yeni nesil eğlence aracının 4 Haziran 2020 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada: “PlayStation 5’te oyunların geleceğine bir göz atmak için 4 Haziran Perşembe günü saat 13:00’te bize katılın.” denildi.

PlayStation 5 tanıtım tarihi artık netleştiğine göre bu konsol için gelecek oyunları merak etmeye başlayabiliriz. Sony 4 Haziran 2020’de bu konuda da detaylı bir bilgi aktarımı yapacak. Sony’nin, geliştiricilerden uyumluluk testi yapmasını talep edeceğini biliyoruz. Sony geliştiricilerin PS5 uyumluluğunu nasıl test edeceği ilgili ayrıntıları, projelerinin çıkış sırasına göre onlarla ayrı ayrı temas kurarak bildireceğini söyledi. Buna göre Sony, 13 Temmuz tarihinde sonra PS4 için sertifika alınacak her oyunun PS5 ile de uyumlu olmasını şart koşuyor. PS4 için tasarlanmış bile olsa 2021 öncesinde çıkacak yeni oyunların PS5’i ıskalamasını istemeyen Sony, bu hamlesiyle oyuncuları sevindiriyor. Bu konuda da tüm detayları Haziran ayında öğrenmiş olacağız.