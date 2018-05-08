MAGAZİN

İşte Rihanna farkı! Olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 11:38 | Son Güncelleme

2018 Met Gala'ya yine Rihanna damga vurdu. Bu yıl sunuculuk görevini de üstlenen Rihanna 'ben buradayım' dedi

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala'nın kırmızı halısına Rihanna kostümüyle damga vurdu.

Yine en çok konuşulan isim oldu

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Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.
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ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor.
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Barbadaslu şarkıcı Rihanna, yıllardır Met Gala'ya katıldığı ikonik kıyafetlerle konuşuluyor.
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30 yaşındaki şarkıcı, bu yıl sunucularından biri olduğu Met Gala'ya, Maison Margiela imzalı oldukça iddialı bir tasarımla katıldı.
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Papa'dan ilham alınarak oluşturulan siyah-beyaz kıyafetini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlayan Rihanna, cesur görünümüyle de hayranlarından tam not aldı.
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Rihanna'nın kıyafet tercihi sosyal medyada, dinde kadın-erkek eşitliği için bir mücadele olarak yorumlandı.
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Rihanna'nın son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.
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Rihanna'nın koltuk altı yağları da dikkat çekti. Rihanna kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere ise kulak asmıyor.
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met gala rihanna

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