İşte Rihanna farkı! Olay oldu

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala'nın kırmızı halısına Rihanna kostümüyle damga vurdu.

Yine en çok konuşulan isim oldu

1 / 11 Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.

2 / 11 ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor.

3 / 11 Barbadaslu şarkıcı Rihanna, yıllardır Met Gala'ya katıldığı ikonik kıyafetlerle konuşuluyor.

4 / 11 30 yaşındaki şarkıcı, bu yıl sunucularından biri olduğu Met Gala'ya, Maison Margiela imzalı oldukça iddialı bir tasarımla katıldı.

5 / 11 Papa'dan ilham alınarak oluşturulan siyah-beyaz kıyafetini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlayan Rihanna, cesur görünümüyle de hayranlarından tam not aldı.

6 / 11 Rihanna'nın kıyafet tercihi sosyal medyada, dinde kadın-erkek eşitliği için bir mücadele olarak yorumlandı.

7 / 11 Rihanna'nın son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.

8 / 11 Rihanna'nın koltuk altı yağları da dikkat çekti. Rihanna kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere ise kulak asmıyor.

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