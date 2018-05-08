İşte Rihanna farkı! Olay oldu

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala'nın kırmızı halısına Rihanna kostümüyle damga vurdu.
Yine en çok konuşulan isim oldu
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Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi.
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ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sunuyor.
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Barbadaslu şarkıcı Rihanna, yıllardır Met Gala'ya katıldığı ikonik kıyafetlerle konuşuluyor.
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30 yaşındaki şarkıcı, bu yıl sunucularından biri olduğu Met Gala'ya, Maison Margiela imzalı oldukça iddialı bir tasarımla katıldı.
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Papa'dan ilham alınarak oluşturulan siyah-beyaz kıyafetini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlayan Rihanna, cesur görünümüyle de hayranlarından tam not aldı.
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Rihanna'nın kıyafet tercihi sosyal medyada, dinde kadın-erkek eşitliği için bir mücadele olarak yorumlandı.
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Rihanna'nın son dönemlerde aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.
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Rihanna'nın koltuk altı yağları da dikkat çekti. Rihanna kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere ise kulak asmıyor.
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