İşte Rusya'nın Ukrayna'daki planı! 'Ukrayna demokrasisini yıkmak için...'

Vladimir Putin'in talimatıyla 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın işgal sırasında ele geçirdiği kentlerdeki planları hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Herson’da Kırım, Luhansk ve Donetsk’te olduğu gibi referandum yapmayı planladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Rusya'nın Melitopol kentine belediye başkanı atadığı da öne sürüldü.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Rusya'nın işgali altındaki Herson, Melitopol ve Berdyansk kentlerinde birkaç gün içinde çok sayıda protesto düzenlendi. Raporlar, Rusya'nın bölgeyi Donetsk, Luhansk ve Kırım'a benzer bir ayrılıkçı cumhuriyet olarak meşrulaştırmak amacıyla Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığını belirtiyor. Rus güçlerinin barışçıl protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığı bildirildi.”

“RUSYA, MELİTOPOL’E BELEDİYE BAŞKANI ATADI”

Melitopol’de Ukraynalı belediye başkanının kaçırıldığı iddialarının ardından Rusya’nın kendi belediye başkanını atadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Rusya'nın, 11 Mart Cuma günü Melitopol'a kendi belediye başkanını atadığı bildiriliyor. Daha sonra, Dniprorudne Belediye Başkanı'nın da Rus güçleri tarafından kaçırıldığı bildirildi. Rusya, Ukrayna'nın siyasi kontrolünü ele almaya çalışırken, Ukrayna demokrasisini yıkmak için daha fazla girişimde bulunacak gibi görünüyor.” (DHA)

